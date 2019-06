Policiamento é intensificado no litoral potiguar

Isabela Santos

O efetivo da polícia trabalha com novos equipamentos e armamentos, como coletes à prova de bala, coletes refletivos, pistolas e cinco picapes, cinco ambulâncias, detectores de metais, rádios digitais e bafômetros.Os 700 homens serão distribuídos pelas praias de Ponta Negra, Cotovelo, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, Pirambuzios, Búzios, Tabatinga, Camurupim, Barreta, Tibau, Pipa, Sibaúma, Barra de Cunhaú.Também receberão reforços as praias da Redinha, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Graçandu, Pitangui, Jacumã, Porto Mirim, Muriú, Maxaranguape e Touros.Além das praias, a capital também recebeu atenção. Foram instalados pontos de blitzen na Av. Engenheiro Roberto Freire, Praia do Forte e Via Costeira.A ronda está sendo feita com a utilização de seis bicicletas distribuídas ao longo da praia de Areia Preta, praia do Meio, Iemanjá e Forte. Até o momento a ação acontece em ritmo de tranqüilidade, de acordo com o capitão Marinho.“Estamos fazendo buscas nos carros no intuito de achar armas e drogas, mas até o momento nenhum ocorrência foi verificada. Além disso, estamos checando documentos dos carros para encontrar possíveis roubos de veículos”, disse.A idéia da intensificação do policamento agradou os motoristas e motociclistas que foram parados na Praia do Forte, sentido Redinha-Praia do Meio. “A blitz não incomoda e deveria ser feita todos os dias”, disse José Lourenço.O motociclista Ionaldo Gomes acha “muito importante essa a verificação de documentos, pois existem pessoas de má índole trafegando pelas praias”.