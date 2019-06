Mortes nas estradas no feriadão cresceram 13,3% em relação ao fim de ano de 2007 O número de acidentes e o de feridos também aumentou. Foram 7140 acidentes com 4795 feridos, contra os 6621 acidentes registrados no ano anterior, com 4497 feridos.

Brasília - O número de mortes nas estradas federais durante o feriado de fim de ano cresceu 13,3% em relação o mesmo período do ano passado. De 20 de dezembro de 2008 até as 24h de ontem (4), 435 pessoas morreram ao longo dos 61 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. Nas festas de final de ano de 2007 para 2008, foram 384 mortos.



O número de acidentes e o de feridos também aumentou. Ao todo, foram 7140 acidentes com 4795 feridos, contra os 6621 acidentes registrados na passagem de ano anterior, nos quais 4497 pessoas ficaram feridas. O acréscimo foi de 6,63% no número de mortos e de 7,84% no de feridos.



Os dados foram divulgados há pouco pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PRF, o estado de Minas Gerais, que possui a mais extensa malha viária federal, foi o campeão em número de mortes (89) e de acidentes (411).