Diógenes Dantas: Qual será o foco das ações do Governo para os próximos meses?

Wilma de Faria

: Em infra-estrutura, iremos investir em casas populares, saneamento, adutoras e nos grandes projetos em parceria com o Governo Federal. Quero dizer que mesmo com a crise econômica mundial, continuaremos avançando com a agenda do crescimento.