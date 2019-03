Sinha é campeão mexicano pelo Toluca Primo de Souza ganha mais um título no país e espera ser chamado novamente para a seleção.

O brasileiro naturalizado mexicano Antônio Naelson, o Sinha, craque potiguar da cidade de Itajá, sagrou-se campeão mexicano pelos "Diablos Rojos de Toluca", que festeja o nono título da primeira divisão do país.



Sinha deve chegar a Natal nesta terça-feira (16), mas retorna rapidamente, pois está na expectativa de ser novamente convocado para a seleção mexicana. Ele vem passar quatro dias no Brasil para visitar o pai, que passou por cirurgia, e ele não pôde acompanhá-lo porque estava disputando as finais.



O Toluca sagrou-se campeão ao ganhar nos pênaltis a disputa contra o Cruz Azul, 5 a 4. A primeira partida, realizada na casa do adversário, o Toluca venceu de 2 a 0. No domingo (14) perdeu em casa pelo mesmo placar, mas ganhou a disputa nos pênaltis.



Sinha é natural de Itajá, já disputou uma Copa do Mundo pelo México (2006), e é primo do craque Souza, que sábado anunciou sua despedida dos campos de futebol.



Entrevistado pela imprensa após a conquista, eufórico, Sinha afirmou que a conquista do título é a comprovação de que o Toluca é um time grande e que "merece respeito."





Veja abaixo a matéria do título e a retranca com o brasileiro publicados pela ESPN Latina.



TOLUCA -- Caótico resultó el desfile de los campeones Diablos Rojos de Toluca para conmemorar la obtención de su noveno título de la Primera División del fútbol mexicano, tras vencer a Cruz Azul en penales en el partido de vuelta de la final, disputado este domingo.



"Te queremos, Toluca te queremos" y "nueve copas, tenemos nueve copas" fueron los coros que más cantaron los aficionados al paso del autobús con los integrantes del equipo.



José Manuel de la Torre, entrenador campeón, siempre estuvo en la parte de enfrente del "turibús" con una sonrisa que sólo el triunfo permite exhibir y fue el primero en mostrar el trofeo, que después puso en manos del capitán, el paraguayo Paulo Da Silva.



La muchedumbre hizo que el recorrido fuera lento por algunas de las principales calles de esta ciudad y los aficionados tuvieron como recompensa algunas playeras y balones conmemorativos del campeonato, que fueron aventados desde el autobús.



Los miles de espectadores corearon los nombres de jugadores y el que sonó más espectacular fue el de Hernán Cristante, en agradecimiento por adivinar el penal que le dio el triunfo al conjunto escarlata.



Además, le pidieron al zaguero Da Silva que no se fuera del equipo, esto luego que el jugador declaró que si hay una buena oferta está dispuesto a irse del Toluca.



Aunque la policía trató por todos los medios de acelerar la marcha acordonando el recorrido para hacer más eficiente el tránsito, los miles de aficionados caminaron pegados al autobús, por lo que el desfile se hizo aún más caótico.



La celebración se hizo acompañar por la ya tradicional espuma artificial que empezó a fluir entre los seguidores como parte de la celebración y diversión por el título que obtuvieron.



La salida del convoy fue en el estadio Nemesio Díez para avanzar por avenida Morelos luego por Bravo, Independencia, Juárez, Hidalgo, Villada y terminar en la glorieta del águila.



Sinha dice que Toluca es un equipe grande



Antonio Naelson Sinha aseguró, tras el título que Toluca ganó a Cruz Azul, que son un equipo grande, que lo muestra con trabajo, con éxito y sobre la cancha Notimex



La novena copa que ganó Toluca la tarde de este domingo engalló al brasileño naturalizado mexicano Antonio Naelson Sinha, quien dijo que la escuadra mexiquense no necesita el reconocimiento de nadie porque el equipo es más grande.



"Aquí se habla con el trabajo, con el éxito, no con tonterías" señaló el exaltado mediocampista luego de dar la vuelta de los campeones en el estadio Nemesio Díez.



Aunque dijo que la labor de conjunto floreció para vencer a Cruz Azul, "si Toluca ya era grande ahora los es más, si quieren reconocerlo (bien) si no nosotros sabemos que es grande", expresó.



Por su parte, el defensa central Edgar Dueñas recordó que los penales son un volado y "nosotros estábamos confiados en ganarlos. En este momento sólo explota la alegría y la adrenalina por todo el trabajo y esfuerzo con el equipo y sacrificio que se tiene para la familia".



Respecto de versiones periodísticas en el sentido de que lo pretende Chivas de Guadalajara expresó que "si hay interés podemos platicar y la última palabra está en la directiva". Los jugadores de Toluca coincidieron en decir que el trabajo de equipo fue crucial para poder derrotar a un grande, un equipo de respeto como lo es Cruz Azul.



Com informações da ESPNDeportes