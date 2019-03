Campeões regionais confirmam presença no Rally Rota Sol

A largada será em Natal, no dia 16 de janeiro, e a chegada em Fortaleza no dia 17/01.Campeões confirmados! Com o rally de regularidade em alta, grandes nomes regionais do esporte já garantiram presença no primeiro Rally Rota Sol em janeiro de 2009 e vão encarar entre os dias 15 e 17 as trilhas e os desafios do Rio Grande do Norte e Ceará em mais uma opção de aventura para os amantes do mundo off-road de todo o país.Entre os confirmados para a primeira edição do evento estão os campeões do Cearense de Rally de Regularidade Rodrigo Roma e Glauco Holanda, na Graduado Especial, e Milton Lima, na Turismo; o piloto Cesinha Roma e o navegador Eduardo Albuquerque , campeões da Copa Troller Nordeste; os natalenses Rômulo e Henrique Cirne, tri-campeões do Mitsubishi MotorSports Nordeste; e Kwong Yiu Fai e Henrique Oliveira, campeões do Potiguar de Rally.A estréia do Rota Sol no calendário brasileiro do automobilismo fora de estrada é promessa de muita emoção para o início de 2009. Segundo o piloto Rodrigo Roma, que vai correr ao lado do navegador Tiago Covas, o evento tem tudo para dar certo e agregar valor ao esporte no Nordeste."É uma prova que conta com uma equipe bem preparada, composta pelos próprios competidores, sem intuito comercial, e que vai integrar dois estados fortes no rally de regularidade e cidades importantes turisticamente. Acho que vai trazer um bom acréscimo para a modalidade na região", disse Rodrigo. Ele já começou a preparação para a prova inédita e declarou que vai "correr para ganhar".O Rally Rota Sol terá briefing e largada em Natal, nos dias 15/01 e 16/01 respectivamente, e chegada em Fortaleza, no dia 17 de janeiro. No Rio Grande do Norte o percurso inclui trilhas até a cidade de Mossoró, que fica estrategicamente entre as capitais dos potiguares e cearenses. Ao todo serão quatro etapas de disputas, sendo duas por dia, até a chegada em Fortaleza.A prova, que está sob a direção do renomado e conceituado navegador de rally Rogério Almeida, já começa homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA e terá apuração via satélite Rastro, da Totem. As inscrições são limitadas e já estão abertas nas categorias Graduados (experientes), Turismo (intermediário) e Turismo Light (iniciantes) e podem ser feitas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone 85.8773-0115, com Eliatan Machado. São esperadas mais de 50 duplas nas três categorias.O Primeiro Rally Rota Sol é uma organização da ACPN – Associação Cearense de Pilotos e Navegadores, com apoio da APR – Associação Potiguar de Rally, supervisão da FCA – Federação Cearense de Automobilismo, e o patrocínio do Governo do Estado do Ceará e Intelig Telecom. Parceiros:Webventure.com.br, Cronospeed.com.br,esporteceara.com.br, Revista 4x4 & CIA, Revista Esporte & Emoção e programas Motores & AÇÃO (RN E CE) e Band Esportes & AÇÃO (RN). Mais informações no site: www.acpn.com.br ou no blog: rallyrotasol.blogspot.com .Usina.com.br