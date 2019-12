Palmeiras se classifica e desvia foco para o clássico

Os obstáculo dos quase 4 mil metros de altitude não foi páreo para o Palmeiras, que superou as adversidades, soube se impôr e, mesmo podendo perder por até três gols de diferença, venceu o Real Potosí por 2 a 0, classificando-se para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Agora, o clube paulistano, com 100% de aproveitamento nas quatro partidas disputadas no Paulistão, foca seus esforços para o primeiro clássico, diante do Santos, neste domingo.

O trabalho de preparação feito pela comissão técnica para as dificuldades naturais de Potosí também foi bastante enaltecido pelos próprios profissionais. "Jamais tratamos a altitude como um problema. Sabíamos que teríamos dificuldades, mas jamais escondemos isso dos jogadores", afirmou o preparador físico Antonio Mello. "O planejamento que foi feito no início do ano e os dias que antecederam nossa chegada foram fundamentais para um ótimo rendimento dentro e fora de campo."

Com o sucesso no primeiro objetivo da temporada, que era a classificação para a Copa Libertadores, o Palmeiras fará parte do Grupo 01, considerado um dos mais concorridos, formado por Sport (PE), LDU do Equador (atual campeã da competição) e o tradicional Colo Colo do Chile. A estreia do clube paulistano está marcada para o dia 17 de fevereiro e será contra a LDU, fora de casa.

no Paulistão, o Palmeiras, segundo colocado com 12 pontos, mas com um jogo a menos, tenta manter o 100% de aproveitamento e seguir com o melhor saldo de gols na competição, oito. Para o clássico contra o Santos, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jéci deverá ficar com a vaga do defensor

Na estréia do técnico Estevam Soares, o Guaratinguetá venceu o Mogi Mirim por 2 a 1. A partida foi válida pelaquinta rodada do Campeonato Paulista.

O Guaratinguetá abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com Rodrigão. No segundo tempo, o Mogi empatou com Marcelo Régis, aos 19 minutos. Quando a partida dava sinais que acabaria empatada, Ricardinho recolocou o Guará em vantagem aos 39 minutos, definindo o placar final do jogo.

Agora o Mogi Mirim tentará se recuperar diante do Grêmio Barueri na próxima rodada. O Guaratinguetá por sua vez, enfrentará o São Caetano.