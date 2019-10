Ano Novo Chinês é comemorado em Natal O evento, que está em sua segunda edição, será neste sábado (31), em frente ao Restaurante Pequim, em Petrópolis.

As comemorações pela chegada do Ano Novo Chinês já começaram e, em Natal, a passagem do ano do Rato (2008) para o ano do Boi (2009) será marcada por apresentações culturais e artes marciais chinesas, além do lançamento do selo alusivo à data, pelos Correios do Rio Grande do Norte. O evento, que está em sua segunda edição, será neste sábado (31), em frente ao Restaurante Pequim, em Petrópolis, a partir das 15h30. Aberta ao público, a festa deverá reunir cerca de 400 pessoas ao longo da tarde.



Entre as 15h30 e as 19h, haverá demonstrações de artes marciais da Escola de Kung Fu Lung Fu e da Associação Tradicional de Kung Fu Shaolin. Será apresentada ainda a tradicional Dança do Leão, que será executada pela equipe da Escola de Kung Fu Lung Fu, às 16h, às 17h e às 18h30. Nesta última sessão, haverá a apresentação dos leões: cada um deles conta com dois dançarinos, que manipulam a enorme fantasia do animal. Além dos leões, aparece o Monge, outro personagem que compõe o espetáculo - segundo a lenda, um monge foi reponsável por domesticar o leão que aterrorizava uma vila na China.



Às 17h, o gerente comercial dos Correios do RN, Marco Antônio dos Santos Silva, faz o lançamento local do selo elaborado pela instituição para a data. Ele vai fazer a carimbação da peça filatélica, que está em circulação desde o último dia 15. O selo apresenta como pano de fundo a cor verde-jade, em referência ao Imperador de Jade - o qual, segundo a lenda que trata da origem dos signos chineses, teria convidado os animais da sua criação para uma festa de Ano-Novo. Entre dois círculos, destaca-se a figura do Boi, em estilo que reporta à arte popular da China.



A festa natalense em comemoração ao Ano Novo Chinês será realizada em frente ao Restaurante Pequim. Localizado na Avenida Floriano Peixoto, entre as ruas Trairi e Mipibu, o empreendimento foi fundado pelo chinês Geng Shu Bo, há sete anos. À noite, será servido um jantar para os participantes que compraram suas senhas antecipadamente.



Aberta ao público em geral, a comemoração é uma promoção da Federação Potiguar de Kung Fu, com patrocínio do restaurante Pequim e apoio da Associação Tradicional de Kung Fu Shaolin e da Escola de Kung Fu Lung Fu (saiba mais sobre a Lung Fu no site www.lungfu.com.br).



Ano Novo Chinês

O Ano Novo Chinês é a data em que os chineses comemoram a chegada do ano novo ou a primavera, uma tradição que existe há mais de dois mil anos, que, por ser baseada no calendário lunar, é celebrada no final de janeiro ou começo de fevereiro - este ano, a data "oficial" do início no novo ano foi segunda-feira (26). Em São Paulo, onde a concentração de imigrantes chineses é maior, a festa durou dois dias e foi realizada no último fim de semana. Contudo, na China, as comemorações duram cerca de 15 dias.



Na virada de ano, as famílias chinesas costumam preparar mesas cheias de comidas, vestirem roupas novas, pagam suas dívidas e limpam suas casas, fazem de tudo para começar um ano sem preocupações e problemas, começando com alegria e prosperidade em suas vidas e das suas famílias.



Segundo o horóscopo chinês, 2009 - ou ano 4707 no calendário chinês - é o ano do Boi. Na cultura chinesa, o ano do Boi é sempre um ano conservador, propício para se manter as tradições, favorecendo a estabilidade e o crescimento onde paciência e diligência compensarão o trabalho.



Dança do Leão

A Dança do leão é uma forma de dança tradicional na cultura chinesa, na qual os participantes imitam os movimentos de um leão usando uma fantasia do animal. A dança é tradicionalmente acompanhada por gongos, tambores e fogos-de-artifício, representando uma chuva de boa sorte. A dança é realizada geralmente como uma cerimônia para exorcizar espíritos maléficos e para invocar sorte e felicidade. O leão exibe uma vasta variedade de cores e tem uma cabeça peculiar com grandes olhos, um espelho na testa e um chifre único no centro da cabeça.



Durante o Ano novo chinês, dançarinos do leão de escolas de artes marciais costumam visitar lojas para fazer o "choy chang" (literalmente "colhendo verduras"). O comerciante amarra um envelope vermelho contendo dinheiro numa cabeça de alface e a pendura em frente a porta da frente. O leão aborda então a alface como um gato curioso, "engole" a alface e cospe fora as folhas, mas não o dinheiro. Supõe-se que a dança do leão traga boa sorte e fortuna para o negócio, e os dançarinos recebem o dinheiro como recompensa (além deste aspecto lúdico, o "choy chang" era encarado como um pedido de proteção formal; ao aceitar o presente, a escola de Kung Fu cujos alunos realizavam a dança, comprometia-se a vir em socorro do comerciante caso seu estabelecimento fosse assaltado). A tradição tornava-se assim, uma transação mútua.