Dickson Nasser: Queriam que eu afrouxasse as mãos

Fotos: Vlademir Alexandre Dickson Nasser afirma que Operação Impacto é "provação": "Estou tranqüilo porque não tenho culpa"

A gestão do vereador Dickson Nasser (PSB) à frente da Câmara Municipal de Natal está sendo marcada por uma sucessão de crises. Não bastasse as investigações provenientes da Operação Impacto, que já duram mais de três meses, na semana passada a Casa viveu uma guerra fria nos bastidores, por conta de um projeto de lei que vai reestruturar os quadros preenchidos sem a necessidade de concurso público, os chamados cargos comissionados.



O projeto acabou sendo aprovado por ampla maioria, mas continua merecendo críticas veementes dos vereadores Renato Dantas (PMDB), que se absteve da votação, e Fernando Lucena (PT), único a votar contra a proposta. Dickson atribui as críticas ao fato de não ter cedido a pressões para a criação de mais cargos comissionados. “Queriam que eu afrouxasse as mãos”, revela o presidente da Casa, nesta entrevista exclusiva.



Dickson comenta toda a polêmica gerada pelo projeto, garante que ele vai gerar economia para os cofres da CMN e antecipa o que fará com os recursos economizados. Sobre a reestruturação dos cargos comissionados, admite que havia desorganização no preenchimento deles e que agora haverá “mais controle”.



A Operação Impacto também foi abordada na entrevista, assim como a eleição do ano que vem, para a Prefeitura. Para a qual, o presidente da Câmara faz questão de enfatizar sua defesa “intransigente” da candidatura do deputado federal Rogério Marinho, seu correligionário e antecessor na Presidência da Câmara.



Nominuto — Vamos começar falando sobre esse seminário que ocorreu nesta semana sobre os Legislativos Municipais. Qual foi o objetivo do encontro?



Dickson Nasser — Vamos falar pelo menos de alguma coisa positiva, não é? (risos) A Câmara tem várias parcerias. Além do convênio com a Prefeitura, nós temos parcerias com o Senado e com a Câmara Federal, por exemplo. Natal é a quarta cidade escolhida pela Câmara (dos Deputados) para realizar esse evento. Eles criaram um mecanismo para levar palestrantes para qualificar ainda mais os vereadores e seus assessores. Até o presidente da Casa, o deputado Arlindo Chinaglia, viria, mas teve alguns problemas e cancelou a viagem. A palestra de agora de manhã foi de uma das maiores autoridades em Educação do país, é o "papa" lá na Câmara. Lá (na Câmara Federal), existem 180 consultores. Chegando lá um deputado federal que, por exemplo, seja um agricultor, um Nélio Dias, ele terá um consultor específico, doutor em Agronomia, em tudo sobre aquele ramo. A primeira pessoa que Rogério (Marinho, deputado federal) procurou quando chegou em Brasília foi o palestrante desta manhã, já que Rogério tem ligação com a Educação. As palestras de hoje (quinta) foram para mais de 300 vereadores.



NM — O que o senhor pode apontar como resultado mais concreto desse Seminário para a Câmara Municipal do Natal?



DN — Os vereadores de Natal não prestigiaram muito. Eu estive lá pela manhã, e mais tarde voltarei.



NM — Em relação ao projeto que foi aprovado recentemente, e que diz respeito à reestruturação dos cargos comissionados da Câmara Municipal, que resultados o projeto vai trazer para a Casa?



DN — Nós vamos ter uma economia. Essa economia de R$ 140 mil por mês, que já foi até divulgada pela imprensa, pode chegar até a R$ 1,7 milhão ao ano. Essa economia vai ajudar nos projetos sociais que nós temos na Câmara hoje e uma coisa que é fundamental que seja feita, que é o aumento dos funcionários da Casa, o que é normal. Em janeiro, já vai ter o segundo aumento que eu vou pagar para os funcionários. Rogério (Marinho, que foi presidente da Casa até o início do ano) fez uma coisa ímpar na Câmara, que foi o plano de cargos e salários e mais o aumento, que é de acordo com a diferença de repasse da Prefeitura para a Câmara. Este ano, foi de 9,26% e em janeiro de 2008 vai ser nessa faixa também. Eles (funcionários efetivos) têm (direito), e não tem o que conversar. Fizemos a lei, mas tem que regularizar até o fim do ano para dar o aumento em escala, de acordo com o nível. Mas eu já comecei a dar agora, não a toda a Casa, mas aos procuradores. Os procuradores chegaram em janeiro e recebiam R$ 1.500,00 a partir de fevereiro. Agora, já estão ganhando R$ 5.000,00, todos os procuradores concursados, que trabalham na parte Legislativa, Fecam, enfim, vários setores. Eles foram os primeiros beneficiados porque votamos uma lei que visava a equiparação com os procuradores do município, que é um direito que os assiste. Voltando aos demais funcionários, a pessoa que é mais graduada, tem um valor determinado para o aumento. Nós pagamos as férias. Eu tenho oito meses de Casa e já paguei as férias dos funcionários, dos assessores parlamentares. Estou fazendo uma programação para deixar os funcionários todos em dia com as férias. Sim, temos a Escola Legislativa, que está qualificando os funcionários. Já fizemos vários cursos com os funcionários da Casa. Vamos oferecer um curso de gestão pública, em um convênio com a FAL. Tudo isso é agora na minha gestão. O Escola na Câmara, que foi um programa criado por Rogério, nós estamos aumentando, sendo, agora, três vezes por semana.



NM — Qual a relação do projeto de reestruturação dos cargos comissionados com esses projetos?



DN — Estamos aumentando os projetos. Já aumentaram muito. Continuando, temos o grande programa nosso, que é o programa da legalização fundiária. Temos gente em Nova Descoberta, Nossa Senhora da Apresentação, no Planalto, nas Rocas. É um convênio nosso com a Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, e a gente vem fazendo esse trabalho. Agora vamos levar, também, a Procuradoria Comunitária para os bairros. É uma reorganização.



NM — O quadro de funcionários da Câmara estava muito desorganizado?



DN — Estava. Com novecentos e tantos (cargos), companheiro, você não controla. Agora, nós ficaremos com menos funcionários, mas teremos mais controle sobre o trabalho deles.



NM - Os funcionários que entrariam na ampliação desses programas seriam esses 277 cargos que não ficarão nos gabinetes?



DN — Não. (Estes) Já têm que trabalhar. Tem muitos cargos na administração que eu não nomeei e vou nomear agora. A administração já foi feita (definição de cargos de administração) por Rogério, em lei ordinária, tudo de forma legal. Mas eu não completei todos. Vou fazer um remanejamento. Os cargos criados são de assessores políticos. Vou só dar um exemplo de vereador organizado, que é o vereador Hermano (Morais, do PMDB). Hermano tem três secretárias. Mas é pra fazer fita? É não, porque trabalha. Estou dando só o exemplo dele. No meu gabinete, você pode ir durante a semana que está aberto, mesmo que eu não esteja lá.



NM — Cada vereador nomeia 14 cargos...



DN — (Interrompendo) Era até mais. Na primeira lei, era até 19 A6 (assessores parlamentares – categoria 6). Mas tinha um valor de verba de gabinete menor. Todos os cargos eram da Mesa Diretora da Câmara, e isso existe aqui, na Câmara Federal, na Assembléia. Em todas as eleições da Câmara (Presidência) um candidato vence e os aliados têm um maior espaço. Se um perde, como eu perdi com Hermano (Hermano foi derrotado por Rogério Marinho nas eleições para a presidência da CMN em 2005), eu tenho menos espaço, lógico. Em todo parlamento é assim. Não existe um que seja diferente. Eu acho que só lá pra Rússia possa ter algo diferente. Quando foi na segunda eleição de Rogério, que ele queria uma unanimidade, ele chamou (o vereador Fernando) Lucena e Renato Dantas, que eram contra, e deu cargos pra eles. Eles aceitaram, e tava lá. Quando eu vi, na hora que eu assumi, vamos dizer que eu tivesse, por exemplo, algum problema com Lucena, seria uma maldade eu tirar os cargos dele. Com esse projeto, os vereadores ficam até mais independentes da Presidência. Todo mundo perdeu cargos aqui (mostrando a lista com os cargos antigos). O bom é você pegar a relação que está com o Ministério Público, a que foi divulgada, e a outra que eu mandei, já com menos cargos...



NM — O Ministério Público pediu?



DN — Pediu. Lá (na CMN) a gente não nega nada, não tem nada o que ser negado. E agora enviaremos a (lista da folha) de setembro, que vai ser a mais nova, que no fim do mês vocês vão ver onde é que está cada um (funcionário). Agora está mais fácil, porque todas as nomeações vão sair no Diário Oficial do Município: fulano, fulano e fulano, vinculados ao vereador tal. Mas as nomeações sou eu quem faço, pois só o presidente pode fazer.



NM — Como serão preenchidos os 277 cargos que não estarão vinculados aos gabinetes?



DN — Vão ficar muitos vagos, porque nós vamos receber vereadores (o Congresso Nacional pode aumentar o número de vereadores de Natal). Se eu preencher todos, o negócio vai ser o dinheiro (para pagá-los). Você vai notar que nós vamos fazer a economia, vamos enxugar o negócio.



NM — Como assim, ficar vagos? Os vereadores não vão pleitear os cargos?



DN — Vão pleitear, mas não é obrigado eu preencher os 277 cargos.



NM - Mas vão sobrar funcionários. Como o senhor vai resolver isso politicamente?



DN — Quem mais vai sofrer na pele com isso sou eu, porque sou quem mais indico. Os cargos são da presidência.



NM — O senhor já declarou que os 277 cargos regulamentados por esse projeto vão ser indicados por todos os vereadores, mas o senhor é que vai nomear...



DN — (Indicados) Por muitos vereadores, nem todos.



NM — E quais serão os critérios para as indicações? Quem vai poder indicar e quem não vai?



DN — Por mim, indicariam todos os vereadores, mas acho que Fernando Lucena não quer. Ele já disse que não quer. Renato também disse que não quer. Eu não posso forçar o rapaz a querer.



NM — Mas, teoricamente, todos os vereadores podem indicar?



DN — Todos podem, pois todos tinham (cargos).



NM — Qual vai ser o critério para essas indicações?



DN — Eu sou o que tenho mais, logicamente vai ser nomeada mais gente minha. Mas vai ter de todos os vereadores. Vocês vão ver tudo direitinho.



NM — Quando essas nomeações saem no Diário Oficial?



DN — Eu quero ver se ainda este mês eu começo a nomear.



NM — E as demissões?



DN — Isso é automático. A lei diz que, quando começa a ser aprovada, demite o resto.



NM — Então, todos já estão demitidos? Está faltando só nomear os novos ocupantes?



DN — É, a lei tem efeito financeiro até o dia 30. A Câmara, inclusive, já pagou (os salários). Nós vamos adequar isso. Como todos sabem, são indicações políticas que não vão perder, vão diminuir. Vamos ajustar o negócio.



NM — Essa medida foi tomada para enxugar o quadro ou mais para procurar melhorar a imagem da Câmara?



DN — Para enxugar e, se eu disser que também não foi para melhorar a imagem da Câmara, estarei mentindo. Mas isso tinha que ser feito, hoje ou amanhã. A gente já tinha um estudo sobre isso há três meses, feito por (advogado) Paulo de Tarso (Fernandes), que também está fazendo um para a Assembléia, que ainda não saiu. Então, a gente antecipou, e até erramos (na elaboração). Foi lido (o projeto) no dia, mas aí os próprios vereadores entregaram (o projeto) ao Ministério Público, que pediu a retirada de um artigo. E nós retiramos. Retiramos na hora.



NM — O que vai ser feito dos R$ 140 mil mensais que serão economizados? Serão devolvidos à Prefeitura?



DN — Não. Até o fim do ano, tenho que resolver meus problemas: pagar o 13º — já tenho o dinheiro separado —, alguns funcionários que ganharam ações na Justiça, outros funcionários efetivos aos quais demos gratificações e vamos levar a Câmara para os bairros. Também vamos levar nossa Procuradoria para outro prédio.



NM — O senhor esperava enfrentar tanta dificuldade quando assumiu a Presidência da Câmara?



DN — Eu já passei por cinco presidentes: Edmílson, Marcílio Carrilho, Paulinho Freire, Renato Dantas e Rogério Marinho. Via a angústia de todos eles e sabia que eu também teria dificuldades, mas não sabia que seriam tantas. E de pessoas que ajudamos na administração, como Renato.



NM — Renato está atrapalhando sua administração?



DN — Está. Sabendo que era uma lei ordinária, criou caso desde o primeiro dia, dizendo que não podia (ser apresentada assim) e que teria que ser uma lei complementar. Demorou (a ser votada) por isso. Mas ele sabia que a gente ganhava (na votação). Eu queria fazer unanimidade, mas não aceitei como eles queriam. Como eles fizeram com Rogério.



NM — O que eles queriam?



DN — Que eu afrouxasse as mãos para eles



NM — Como assim?



DN — Mais cargos, mais cargos. Se eu quero enxugar, como é que eu ia... não podia.



NM — Ninguém aceitava perder cargos?



DN — É. Lá, é o seguinte: você é o presidente e, para se eleger, se reúne com os vereadores e abre espaço (para indicações de cargos) para os vereadores. Em toda eleição de Parlamento é assim. Eu não participei disso porque já era vice de Rogério. Quando Rogério saiu, perguntei o que teria que cumprir. E nada do que eu acordei com os vereadores, quando Rogério foi presidente, eu vou retirar. Não posso deixar de cumprir, porque eu perco a credibilidade. Nem de Renato, que está fazendo sacanagem comigo, eu vou retirar.



NM — E quanto a Fernando Lucena, que é outro crítico da lei?



DN — Fernando Lucena tem uma linha muito radical, é comunista radical, quer tudo igual. Agora, a gente tem que ver que Fernando Lucena tem aquele discurso, mas faz 20 e tantos anos que toma conta do Sindicato (dos Garis, o Sindlimp). Deixo isso para você averiguar.



NM — Como anda o sentimento entre os vereadores diante da Operação Impacto?



DN — Você diz o meu?



NM — Gostaria que o senhor comentasse também, como presidente, o sentimento de todos os vereadores investigados.



DN — A gente está na expectativa, né? Eu fui depor, não fui depor em juízo. Disse o que eu sabia. E vamos aguardar. Os vereadores estão aguardando. Acho que quem sofreu mais fui eu.

NM — Por quê?



DN — Porque eu não estou acostumado a esse negócio. Vem um negócio desse e você não tem culpa. Eu tenho vergonha. Você tem sentimento, tem família, tem amigos, todos sofrendo comigo. Mas temos que acatar as coisas da vida. Isso é uma provação para todos nós.



NM — Essas investigações preocupam de alguma forma?



DN — Claro. Todos têm que ficar preocupados. O delegado está fazendo a parte dele, o Ministério Público também e o juiz está esperando para também fazer a sua. Quando passar essa fase investigatória, que é a mais traumática, vamos poder nos defender. De minha parte, estou tranqüilo.



NM — Com a aprovação do projeto, o convênio com a Prefeitura será retomado?



DN — O convênio não acabou, não.



NM — Não havia sido cancelado?



DN — Não.



NM — E vão ser feitas novas cessões de funcionários entre Legislativo e Executivo?



DN — Eu tenho que ajudar o prefeito, que é um parceiro nosso. E nós vamos ajudar. Isso é uma maneira de organizar a base do prefeito.



NM — Eleição 2008: O senhor é um defensor de Rogério Marinho...



DN — (Interrompendo) Intransigente.



NM — E como está essa discussão no PSB? Já está certo que será ele o candidato a prefeito?



DN — Entre os vereadores, não há problema. Os deputados do partido também já estão apoiando: Márcia Maia, Gustavo Carvalho, Lavoisier (Maia) e Cláudio Porpino. Há também os candidatos aliados, como Fátima (Bezerra) e Micarla (de Sousa), mas meu candidato é Rogério. Se ele desistir, não terei nada contra apoiar Fátima ou Micarla. Sendo do grupo da governadora...



NM — Mas, pelo que ele diz ao senhor, ele não pretende desistir, não é?



DN — É, por que a vez é essa.



NM — O que o PSB deve fazer para não desagregar sua base aliada, em função das muitas candidaturas existentes?



DN — Aí, você tem que fazer essa pergunta para a governadora e para o prefeito, que estão comandando o processo (risos).



NM — Com relação à governadora e ao prefeito, como você vê a posição deles de não falar sobre a eleição? Acha que estão sendo reticentes demais?



DN — A governadora disse que vai falar mais para frente, por volta de maio, quando estiver mais próximo. Mas a gente sabe...



NM — ...Que não tem jeito: será Rogério o candidato.



DN — Eu acho que sim. Dentro do nosso partido, é o que tem mais capacidade, o que está mais preparado.



NM — Qual o seu futuro político? Será candidato à reeleição?



DN — Sou candidato à reeleição.



NM — A presidente da Câmara também?



DN — Deixa eu ganhar para vereador primeiro (risos). Só vou dizer a vocês o seguinte: vou tratar bem todos os vereadores. Agora, quando eu vejo que uns não querem, não posso fazer nada. Não tenho mais idade de andar com vereador nos braços. Quando eu der a palavra, ela é o que vale. Não precisa eu estar andando com vereador nos braços, dando de mamar.