Injustiça reparada: ex-presidente João Goulart recebe anistia do Ministério da Justiça

Zenaide Castro Autoridades políticas estiveram presentes no julgamento da anistia de Jango.

A sessão foi conduzida pelo presidente da comissão, Paulo Abraão Pires Júnior, e assistida pelo neto de “Jango”, Christopher Goulart, representando a família.Segundo o relator do processo, que fez a leitura dos documentos comprobatórios apresentados pela requerente do pedido de anistia, a viúva do ex-presidente, a comissão estipulou o valor de 643.947 reais a título de indenização, retroativa a 30 de setembro de 1999, e mais uma prestação mensal permanente continuada no valor de 5.425 reais, ambos referentes à reparação econômica de João Goulart.Quanto à indenização da viúva, por ela não possuir vínculo trabalhista à época do exílio, a comissão estipulou como indenização o valor de 100 mil reais, limite máximo previsto na legislação.O vice-presidente da República, José Alencar, que era aguardado para a cerimônia, não pôde comparecer por problemas de saúde. Estavam presentes o presidente do Congresso Nacional, Garibaldi Filho; o presidente da Câmara Federal, Arlindo Chinaglia; a governadora Wilma de Faria, e o Ministro da Justiça Tarso Genro, que declarou que irá acolher o que a Comissão de Anistia decidiu.Na sua opinião, o presidente João Goulart foi derrubado pelas suas virtudes e esse ato de anistia representa um encontro do Brasil consigo mesmo. “É um registro de reverência e de desculpas do país que tinha essa dívida com João Goulart e com sua esposa, Maria Tereza.O presidente do Congresso Nacional, Garibaldi Filho, relembrou que a luta pela democracia e o colapso do regime democrático deu-se com a queda de Jango do poder. “É glorioso e reconfortante para nós brasileiros assistirmos a um ato dessa natureza”, disse.Na opinião da governadora Wilma de Faria, esse foi um momento histórico para o Brasil, o Rio Grande do Norte e para Natal. “Estamos vendo uma reparação de um homem que defendeu a cidadania e que, por causa disso, foi punido e banido do seu país”, destacou, acrescentando que “mesmo tardio esse ato de anistia é importante, pois levanta uma bandeira cada vez mais forte em prol da democracia”.A sessão de julgamento do pedido de anistia de João Goulart foi realizada durante a XX Conferência Nacional dos Advogados porque o ex-presidente era advogado. Jango assumiu a Presidência da República em setembro de 1961 e na noite de 31 de março para 1º de abril de 1964 foi afastado do cargo e mandado para o exílio. Juntamente com sua esposa, Maria Tereza, e dois filhos pequenos, ele foi, inicialmente, para o Uruguai e, depois, para a Argentina, onde faleceu no mês de dezembro de 1976.O pedido de anistia foi concedido com base na lei 10.559/2002, que prevê quatro elementos que configuram a idéia de justiça de transição para a democracia: a verdade dos fatos e dos documentos apresentados por quem requer a anistia, o direito à retratação, o princípio da justiça e a reforma das instituições que no passado violaram os direitos fundamentais dos cidadãos.A comissão é formada por 20 conselheiros que analisam os pedidos. Segundo o presidente, Paulo Abraão, já foram requeridos 62 mil pedidos de anistia, dos quais 38 mil foram apreciados, nove mil receberam reparação e 13 mil tiveram os pedidos de danos materiais indeferidos.“Todo e qualquer cidadão que teve a sua liberdade cerceada tem o direito de ingressar na comissão requerendo a sua anistia e até uma reparação econômica”, explicou Abraão, afirmando ainda que valor algum repara o fato de o cidadão ter sido banido de sua pátria. “É uma injustiça histórica. Por isso, é uma difícil tarefa definir o valor dessa reparação”, concluiu.