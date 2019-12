Bugueiros recepcionarão comitê da Fifa

A Associação dos Bugueiros também irá recepcionar os inspetores da Fifa/CBF. Entretanto, de acordo com o coordenador do setor de buggy-turismo da Setur, Chudileigue Bezerra, não haverá carreata por pedido da comissão de recepção.

Os 30 carros ficarão posicionados a partir das 14h30 no posto do Dudu, próximo ao aeroporto Augusto Severo. Alguns deles estarão parados ao longo do trajeto.

"A princípio, seria feito algo maior, mas durante a simulação civil [realizada na quinta-feira (6)] ficou definido que a participação dos bugueiros em carreata atrasaria o percurso", disse.

Segundo o presidente do Sindicato dos Bugueiros Profissionais do Rio Grande do Norte (Sindbuggy), Paulo Severo Soares, o tempo do trajeto também pode influenciar na decisão da Fifa.

"Será um comboio pequeno e rápido porque eles têm que mostrar agilidade. Nos informaram que o trajeto teria que ser o mais simples e objetivo possível em questão de tempo", explica o sindicalista.