Prefeitura assina contrato com cooperativas

Maiara Felipe Micarla de Sousa não assinou o TAC.

Cada cooperativa receberá um valor especifico no contrato. Os 120 anestesiologistas ganharão cerca de R$ 500 mil mensalmente para a realização de 1.750 procedimentos. Nesses números não estão inclusos os plantões.Os nove cirurgiões pediatras da Cipem receberão R$ 140 mil por mês e os 480 médicos da Coopmed assinaram um contrato de R$ 850 mil, valor abaixo do contrato anterior, que era de R$1,1 milhão.“Trabalharemos em regime de mutirão para diminuir esses demanda reprimida”,declarou o presidente da Coopanest, Madson Vidal. Segundo o médico, os mais prejudicados são os pacientes da oncologia e ortopedia.Madson acredita que podem ser feitas muitas cirurgias em pouco tempo, como forma de compensação pelo tempo parado, mas os hospitais precisam ter estrutura para isso.A governadora Wilma de Faria participou do processo de contratação através da confirmação do repasse de 60% para a Prefeitura. “ Todos precisam cumprir sua parte, inclusive os médicos”, salientou a governadora.O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), proposto pelo Ministério Público (MP), já foi assinado pelo governo do estado, mas ainda será debatido com Prefeitura. “Não podia esperar pela conversa com o Ministério Público. Precisamos resolver isso de forma imediata”, explicou a prefeita Micarla de Sousa.Micarla vê algumas exigências do MP como impossíveis, pelo menos nos seis primeiros meses de sua gestão. “Essa questão do hospital privado não pode ser realizada neste momento”, disse a prefeita sobre a sugestão do município arrendar um hospital, visto que o município não tem nenhum leito.