Raimundo Holanda: "Conseguiram mostrar uma fantasia melhor que o Sítio do Pica-pau Amarelo"

Ana Paula Oliveira Raimundo Holanda, presidente do Sindicato do Transporte Intermunicipal Opcional de Médio Porte.

“Acho que eles começaram pelo fim. Antes de apresentar as conclusões do estudo, deveriam ter tomado outros tipos de providências, como organizar o transporte que existe atualmente”, lamenta.Na concepção de Raimundo Holanda, os números que foram apresentados em termos de viagens e demandas não condizem com a realidade. “Não existe controle. A realidade hoje é que uma linha com cinco ônibus regularizados possui mais 10 ou 12 sem conhecimento do órgão”.O presidente do Sindicato denuncia a existência de pelo menos cinco mil passageiros que deixam de andar no ônibus urbano para circular nos “clandestinos”. “Existem 8 mil clandestinos, um falso turismo “legalizado” e um transporte de fretamento contínuo, contratado pelas prefeituras. Tudo isso esconde a realidade”, afirma.Como exemplo positivo na área de trânsito, ele citou a melhoria feita na BR-101, da altura do Quarto Centenário até a entrada da avenida Maria Lacerda Montenegro. “Com aquela pequena melhoria, nós já conseguimos sentir um trânsito livre”.Outro ponto positivo levantado por Raimundo Holanda foi a bilhetagem eletrônica implantada no município de Parnamirim. “Sem trazer custos ao Governo, a bilhetagem eletrônica foi implantada em Parnamirim. Posso dizer que 95% da população que reside na cidade está satisfeita. Tenho convicção que Curitiba não é mais a primeira cidade em termos de transporte, e sim Parnamirim”.A bilhetagem eletrônica no município é resultado de uma parceria entre a empresa de ônibus Trampolim da Vitória e Opcional de Médio Porte.