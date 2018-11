Ministro anuncia a descoberta de novos poços de petróleo

Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, confirmou nesta sexta-feira (21), em São Paulo, na Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, a descoberta expressiva de dois novos poços de petróleo na camada pré-sal, pela Petrobrás.Segundo o ministro, as reservas brasileiras de petróleo estarão duplicadas. "São dois poços gigantescos, cada um com um bilhão de barril de óleo leve, da melhor qualidade", disse Lobão. A nova descoberta totaliza dois bilhões de barris no litoral do Espírito Santo.O Ministro destacou a importância da descoberta por parte da Petrobras, "É mais uma descoberta importante, de óleo leve, de excelente qualidade", afirmou Lobão, acrescentando que o potencial do pré-sal é "ainda maior". Somente na bacia de Santos, há uma avaliação de que as reservas do pré-sal podem superar 50 bilhões de barris.A Petrobras já havia feito descobertas na camada do pré-sal de reservas que totalizavam 12 bilhões de barris nas bacias de Santos e Campos. Com os dois novos poços no litoral do Espírito Santo, no Parque das Baleias, as reservas do pré-sal já garantidas chegam a 14 bilhões de barris.

Petróleo

Sobre a queda no preço do barril do petróleo, que fechou ontem abaixo de US$ 50, o ministro disse acreditar que ele não deve registrar mais quedas acentuadas e que a tendência é ficar nos próximos meses entre US$ 60 e US$ 80.

* Fonte: Ministério de Minas e Energia