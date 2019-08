Estadual 2009 anima Vanildo

Vlademir Alexandre Vanildo se baseia na "qualidade técnica, principalmente dos clubes que vão disputar o Estadual".

Ele se baseia na "qualidade técnica, principalmente dos clubes que vão disputar o Estadual". Para Vanildo, as equipes inscritas na competição já vêm se preparando e isso é um fator importante para o bom desempenho delas no decorrer dos jogos.Outro fator considerado pelo presidente da FNF é o fato de este ano haver o rebaixamento de clubes ao final do campeonato. "Ninguém entra em uma competição para perder e muito menos para ser rebaixado", destaca.José Vanildo explicou: "A própria Federação já se preparou na questão de regulamento, tabelas e calendário". Com relação a possíveis problemas por conta do regulamento, ele ressaltou: "O regulamento foi aprovado à unanimidade".Entretanto, isso não significa garantia de não haver "tapetão" no Estadual deste ano, tendo em vista que pode haver algum deslize por parte dos próprios clubes. "Protestos e impugnações acontecem normalmente", declarou. "Não é possível fazer qualquer previsão. O que posso assegurar é que queremos evitar esse tipo de situação", completou.No tocante à venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante o Campeonato Estadual, o presidente da FNF informou que o Termo de Ajuste de Conduta que vigorou ano passado proibindo a venda e consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios será mantido.Indagado se poderia haver alguma mudança como em Pernambuco, onde o Estadual tem a venda de bebidas permitida, o dirigente foi enfático: "Só libero por força de decisão judicial".