Semsur inicia decoração natalina

Cruzes são utilizadas na decoração.

Além dos locais tradicionais como as avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho, outras partes de Natal receberam as “ cruzes”, que estão sendo utilizadas para a ornamentação natalina. Lugares como as avenidas Airton Senna e a Capitão Mor Gouveia também serão decorados.Há poucos instantes, ao longo da Hermes, trabalhadores realizavam a colocação da iluminação.A Semsur também fará ainda cinco árvores de Natal. A maior será em Mirassol, com 100 metros e 20 mil lâmpadas, ao lado de um presépio e um espaço para apresentações culturais. As outras ficarão nas duas pontes (Newton Navarro e Igapó) que ligam zona Norte e Sul. As demais serão no Parque da Cidade e outra na Ladeira do Sol.