INSS paga aposentados e pensionistas com cartão de final 2 e 7

Até um salário mínimo Final Data 6 2/01 7 5/01 8 6/01 9 7/01 0 8/01

Acima de um salário mínimo Final Data 1 e 6 2/01 2 e 7 5/01 3 e 8 6/01 4 e 9 7/01 5 e 0 8/01

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga hoje (5) beneficiários cujo número do cartão de pagamento termina em 2 e 7, desconsiderando-se o dígito. O calendário de pagamentos segue até 8 de janeiro.De acordo com o Ministério da Previdência Social, os segurados que tiverem dúvidas sobre o calendário podem ligar para os operadores da Central 135.Se a dúvida for em relação ao valor, o segurado pode, também, acessar a internet e clicar no link "Extrato de Pagamento de Benefício", que fica no centro da página principal.O segurado tem a opção de imprimir esse documento. Mas o extrato só fica disponível a partir do dia em que o pagamento for depositado no banco.Pagamentos para quem recebe benefícios de até um salário mínimo, com finais de 1 a 5, já foram feitos no fim de dezembro.Calendário de pagamento: