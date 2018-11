"Depoimentos da Lama" no Projeto Café Teatro. Monólogos são resultado da disciplina "Atuação" do curso de Licenciatura em Teatro da UFRN.

Será apresentado o espetáculo “Depoimentos na Lama” nesta sexta-feira (28) a partir das 19h 30 no Café Salão Nalva Melo, na Ribeira. A peça é constituída por 11 monólogos escritos, adaptados e interpretados por alunos do 4º período da disciplina “Atuação” do curso de Licenciatura em Teatro da UFRN.



Sob a direção da professora Andrea Copeliovitch, o experimento além de ser importante para a formação dos jovens atores, promove o encontro da arte com a comunidade.



Segundo o aluno Emanuel Coringa, a escolha dos temas dos monólogos foi livre. “Os monólogos têm os temas mais variados possíveis. Abordam desde assuntos altamente intimistas até temas que são uma grande brincadeira”, explica.



O espetáculo é formado pelos seguintes textos:



Flor carnívora - Arlindo Bezerra

A porra do fim - Rodrigo Severo

Voar - Laura Branco

Qual sua identidade? - Emanuel Coringa

Urubus - Maria Carolina Piñeiro

Você não está aqui por acaso - Dani Dantas

Fragmento de ânsia - Camila Maria

Seu Noronha falido - Yure Magalhães

Meu vício - Aline Nalon

Enquanto as crianças dormem - Chrystine Silva

Quarto de despejo - Camille Carvalho





Depoimentos da Lama

Nalva Melo Café Salão (Av. Duque de Caxias, 110 – Ribeira)

A partir das 19h30

R$ 5,00 (valor único)