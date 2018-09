Cenário imobiliário mostra poder de compra do natalense

Marília Rocha

Os novos conceitos de moradia são os lançamentos desse ano das empresas líderes do mercado potiguar, em estado crescente de pré-lançamentos a cada mês. A procura por novos empreendimentos pelos clientes chama a atenção de empresas de outros estados, que motivados pelo mercado, ocupam espaços nos bairros residenciais da cidade.A empresa pernambucana Moura Dubeux, instalada há apenas um ano em Natal, já comprova o potencial de compra do mercado consumidor: seis empreendimentos já estão comercializados e dois em pré-lançamento. “Natal tem um bom mercado, com forte potencial de compra e procura constante de novos empreendimentos o que favorece a antecipação de lançamentos”, destaca Fernando Amorim, superintendente da Moura Dubeux em Natal.O tamanho estampado nas diversas linhas de apartamentos traduz a realidade econômica de cada morador, em apartamentos de alto padrão e outros com menor custo financeiro.A explicação para o crescente índice no mercado imobiliário é a movimentação de dinheiro causado pelo desenvolvimento da cidade que motivou a instalação de empresas, desenvolvimento econômico e crescimento do poder de compra da população.“Apostamos no crescimento de Natal e no poder de compra dos natalenses moradores de bairros residenciais e o resultado correspondeu a expectativa”, afirma Marcus Dubeux diretor da empresa.