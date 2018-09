Três bandas encerram o Festival DoSol - Música Contemporânea nesta quinta-feira As atrações são Edu Gomez, Os Poetas Elétricos e O Garfo. Evento começa às 19h, na Casa da Ribeira.

O Festival DoSol – Música Contemporânea termina nesta quinta-feira (13) com as apresentações de Edu Gomez (RN) e as bandas Os Poetas Elétricos (RN) e O Garfo (CE) na Casa da Ribeira, a partir das 19h.



Seguindo a linha do evento, os artistas continuam com o estilo de vanguarda apresentado durante a primeira noite.



Entre os shows experimentais de Edu Gomez e Os Poetas Elétricos não haverá intervalo e o trio cearense O Garfo finaliza o festival de 2008 com música instrumental.



O produtor do evento, Anderson Foca, acredita no sucesso de mais uma noite de festival. “A gente espera que o público se repita. No primeiro dia o teatro não lotou, mas estava cheio”.