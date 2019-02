Ney Lopes Júnior declara: Meu voto é de Albert Dickson à presidência da CMN

Luana Ferreira Ney Júnior: "Nunca disse que era o candidato do grupo"

O vereador Albert Dickson, que tinha declarado até pouco tempo apoio ao grupo de Dickson Nasser, pode vir a compor o G9, caso seja o candidato à Presidência da Câmara. No que depender do apoio de Ney Lopes Júnior, o vereador do Partido Progressista, liderado pelo vice-prefeito eleito Paulinho Freire, será mais um contra a reeleição na CMN.“Acho um ótimo nome para concorrer à vaga. Além de ser um profissional de sucesso, é um homem novo na política, e tem uma ótima ligação com a base da prefeita-eleita Micarla de Sousa, o que só tem a contribuir com os projetos na Câmara. Meu voto seria dele”, afirmou Ney Lopes Júnior.O vereador do DEM ressaltou ainda que não conversou pessoalmente com o Albert Dickson, mas por telefone disse ao vereador eleito ser a favor do nome dele para a candidatura à Câmara.“Quero me reunir o mais rápido possível com o grupo, para definirmos quem será o candidato. Também pretendemos procurar a prefeita-eleita. Mas, claro, nada depende só de mim. Essa é uma vontade pessoal”.Questionado sobre retirar o próprio nome a candidatura a CMN, o vereador fez questão de ressaltar que nunca foi candidato ou o articulador do grupo. “Sempre tive um bom contato com a imprensa, nunca deixei de atender ninguém, por causa dessa visibilidade, me intitularam o candidato a presidência. Mas repito, nunca me coloquei como o candidato do grupo. O que defendo e sempre defenderei são os interesses do meu partido”, exclamou.Atualmente, o G-9 é composto pelos vereadores Raniere Barbosa (PR), Ney Lopes Júnior (DEM), Edivan Martins (PV), Aquino Neto (PV) Franklin Capistrano (PSB), Júlia Arruda (PSB), Hermano Morais (PMDB), Luis Carlos (PMDB) e George Câmara (PCdoB).