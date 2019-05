Coleta de lixo em Natal deve ser normalizada até quinta-feira

Vlademir Alexandre Paralisação provocou acúmulo de lixo nas calçadas da cidade.

“Os caçambeiros estão com os pagamentos dos meses de outubro e novembro atrasados. Alguns deles não receberam setembro ainda. Devido a isso, no início de dezembro eles paralisaram as atividades, mas retornaram após o antigo prefeito ter dado a palavra de que pagaria tudo até o dia 29. Como esse compromisso não foi cumprido, eles voltaram a parar nos dias 30 e 31”, lembrou Bosco Afonso.Segundo o novo presidente da Urbana, que toma posse do cargo no dia 12, após uma assembléia entre os acionistas da companhia, a cada dia paralisado deixa de ser recolhida 1,5 tonelada de lixo domiciliar em Natal.“Como os caçambeiros também não trabalharam nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, somam-se seis toneladas de lixo acumulado em um curto espaço de tempo. Mas acredito que até a quinta-feira tudo estará normalizado”, falou.Bosco Afonso garantiu que o pagamento deste mês não irá atrasar e disse que vai se reunir com os caçambeiros para estudar uma forma viável de quitar os débitos da Prefeitura.