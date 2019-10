José Luiz Penna: “PV foi imaturo no RN” Presidente nacional da sigla avalia que “adolescência” dos dirigentes locais prolongou conflitos internos, mas garante que problemas — os quais atribui também a “forças externas” — já foram superados.

Desde que ganhou uma nova dimensão no cenário político do Rio Grande do Norte, a partir de 2005, o PV freqüentemente chega às manchetes em razão de divergências entre seus dirigentes locais.



A crise mais recente quase culminou na saída da presidente regional da sigla, a deputada estadual Micarla de Sousa, e foi marcada por acusações de um suposto complô montado contra ela. No fim, porém, Micarla decidiu ficar e levar adiante o propósito de viabilizar no partido sua candidatura para prefeita de Natal em 2008.



Para o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, as últimas turbulências na representação estadual da legenda deveram-se a dois fatores: a influência de “forças externas” e a imaturidade dos dirigentes locais. Penna, no entanto, garante nesta entrevista que os conflitos internos no PV foram superados e que o partido agora está pronto para disputar a Prefeitura de Natal.



Ele também nega que a direção nacional tenha cogitado retirar o apoio ao projeto político de Micarla de Sousa, como chegou a ser ventilado durante a crise vivida pelos verdes natalenses. Potiguar natural de Natal, José Luiz Penna está desde 1999 à frente do PV nacional.



Nominuto — Depois de ter enfrentado muita turbulência, pode-se dizer que o PV do Rio Grande do Norte está pacificado?



José Luiz Penna — Tenho certeza disso. Na verdade, foram forças externas ao partido que tiveram um interesse enorme num processo de dificuldades internas porque temos a possibilidade concreta de governar Natal na próxima gestão.



NM — Que forças externas foram essas?



JLP — As forças tradicionais da política do Rio Grande do Norte, que você conhece e eu conheço. Não tiveram nenhuma atitude desrespeitosa, mas não são meus correligionários (risos). Todos tinham interesse na dissolução do grupo político dirigente do partido, às vezes com sedução, às vezes com notícias mal fundadas, no sentido de causar um quadro inóspito para nossa candidata Micarla e um quadro difícil para nossos dirigentes. É bom que se diga que a decisão de Micarla não foi tomada no mesmo tempo que o STF julgou a fidelidade partidária. Antes, ela já havia decidido ficar. Agora, vamos para o trabalho mais duro, de fazer uma bancada de vereadores em Natal e para o cargo majoritário, com muita gana.



NM — Essas forças externas a que o senhor se refere são os partidos que convidaram Micarla a ingressar em suas fileiras?



JLP — É, acho que também. Mas... (pausa) Na verdade, o Partido Verde não está codificado de modo a que as forças tradicionais tenham segurança em relação ao nosso discurso e ao nosso comportamento. Ainda bem! Se você fizer um histórico no Brasil, desde a morte de Chico Mendes, passando pela morte da irmã Dorothy, você tem inúmeros acidentes mais graves, mas tem também essa tradição de criar dificuldade para a nossa passagem. Às vezes, fica apenas no campo das dificuldades conceituais, outras vezes, em situações mais difíceis. E não é só no Brasil. Na Colômbia, o Partido Verde tem a sua presidente, Ingrid Bittencourt, seqüestrada há cinco anos e meio, dormindo todas as noites acorrentada pelo pescoço. Ela está seqüestrada pelas Farc, que dizem fazer uma revolução pela esquerda. Então, tanto as forças conservadoras quanto as outras não querem que o mundo mude, e as mudanças já estão nas consciências das crianças que nascem, das donas de casa, dos eventos dramáticos das dificuldades climáticas. Então, precisamos amadurecer e ver que essas cascas de banana, embora sejam menos cruéis, são também muito oportunistas do ponto de vista de criar tumulto.



NM — Por algum momento, a direção nacional cogitou não apoiar a candidatura de Micarla?



JLP — Jamais. Se você for ver, até na agenda internacional do partido, que é vasta — agora mesmo, temos um encontro de dirigentes do partido em Viena, logo adiante, um em Caracas e, em maio, o grande encontro dos verdes do mundo aqui no Brasil —, nesse período crítico do cerco às nossas hostes em Natal, Micarla foi nossa representante num encontro no México. Aliás, onde foi muito bem, porque fala espanhol e inglês e defendeu teses importantes. Para ver como são as coisas, né? Portanto, de parte da direção nacional, (a retirada do apoio a Micarla) jamais passou (pelos planos). Agora, reconheço que houve uma certa imaturidade nossa. Vamos dizer assim: a adolescência do partido não soube administrar as pressões no Rio Grande do Norte como deveria ter administrado. Mas passou, e agora nós vamos fazer uma grande eleição.



NM — Micarla de Sousa chegou a declarar que havia um movimento dentro do próprio partido para desestabilizá-la. Por que o PV aqui no Estado tem tantos conflitos internos?



JLP — Mas a Micarla estava impactada, assim como os dirigentes estavam, por essas pressões exteriores. Elas não eram reais. O nosso partido é muito imaturo, então eles ficavam sensíveis a essas pressões, de jogar uns contra os outros, e causou todo o desconforto. Mas eu não sei o porquê de você estar insistindo tanto no desconforto, já que nós estamos hoje absolutamente confortados (risos) e traçando o nosso horizonte para frente.



NM — As perguntas são para que se esclareçam esses pontos.



JLP — Você faz muito bem. Você é jornalista e eu sou dirigente partidário (risos). Natal tem uma tradição, e eu sou natalense, de viver a ponta da sociedade, que produziu aí eventos transformadores e sinalizações importantes para a sociedade brasileira. E desta vez também será. Nós estamos contando com isso. Teremos a primeira prefeita de capital mulher e eleita pelo Partido Verde. Isso é que interessa.



NM — Qual a orientação nacional do partido sobre os vereadores que estão sendo investigados?



JLP — Nós estamos acompanhando a direção (do partido) no Rio Grande do Norte. Já temos uma Comissão de Ética formada, já tem documentos sobre isso, e nós tomaremos, após as investigações serem concluídas, as duras atitudes necessárias. Se for comprovado dolo, tomaremos atitudes importantes, por que eu acho que a sociedade brasileira vive um momento de transição muito grande, então tem uma força, um capitalismo moderno, que não pode conviver com práticas políticas de um Estado cleptocrático. Não podemos conviver com os níveis de corrupção usuais no Brasil.



NM — As medidas duras às quais o senhor se refere, incluem a expulsão dos vereadores, se for constatada a culpa?



JLP — Claro. Agora, um partido democrático como o nosso não toma medidas agendadas pela circunstância do calor momentâneo. É preciso que a Justiça se pronuncie e, após esse pronunciamento, a direção do partido aí (no Rio Grande do Norte) tomará as medidas cabíveis.



NM — Há, neste final de semana, a presença em Natal de membros da Executiva Nacional do PV. Qual o objetivo da vinda dessa comissão?



JLP — Na verdade, esse movimento de mulheres do partido é muito acarinhado pelas direções do partido, pelo programa do partido, nós achamos que a grande revolução visível na política do Brasil e do mundo é o avanço das mulheres nas estruturas do poder. É importante que elas troquem experiências, já que as pessoas que estão aí são pessoas de alta qualificação, são duas pessoas da Executiva Nacional do partido: a secretária de assuntos jurídicos, Vera Mota, e a presidente do Partido Verde de São Paulo, Regina Gonçalves, que também preside a comissão de mulheres do partido nacionalmente.



NM — Elas vêm com o intuito de elaborar um esboço de um programa de governo em Natal?



JLP — É claro que sim. Nós vamos fazer uma agenda, inclusive o (deputado federal) Sarney Filho, o Alfredo Sirkis, que são pessoas do partido que tiveram experiências executivas no partido. O “Zequinha” Sarney foi ministro de Governo, o Alfredo Sirkis foi várias vezes secretário do município do Rio de Janeiro. Também vamos agregar a isso alguns prefeitos com experiência em mandatos em cidades com portes semelhantes ao de Natal, para que a gente entre com esse acúmulo de experiências vividas no sentido de já fazer uma administração com o nosso perfil.



NM — Como o senhor analisa a decisão do STF sobre a fidelidade partidária?



JLP — Com alegria. Aliás, o Supremo, diferentemente da Câmara e do Senado, tem se portado de forma brilhante, democrática e fazendo as coisas que o Congresso não faz. Então, lá atrás, quando a cláusula de barreira era um instrumento visível do estreitamento da pluralidade partidária, era uma verdadeira anomalia, um golpe mesmo contra as instituições partidárias e a diversidade de pensamentos políticos, que é importante para a democracia, tomou a medida extinguindo a cláusula de barreira. Agora, o TSE fez a leitura e o STF reafirmou: o mandato é do partido. É importante isso, porque nós estamos criando personalidades públicas sem compromissos programáticos, porque quem tem programa é o partido. Então, essa decisão reforça os partidos do Brasil, faz com que essa diferença entre partidos que têm um horizonte programático definido avance e deixe que os outros partidos muito ligados a coisas conservadoras e a uma política de nível menos expressivo comecem a ser notados pela sociedade.



NM — Quais os planos da direção nacional do PV para o Rio Grande do Norte no ano que vem, além de Natal?



JLP — No Rio Grande do Norte, nós vamos ter uma vitória eleitoral expressiva diante da eleição anterior, vamos ter um avanço extraordinário tanto no número de vereadores quanto no número de prefeitos. Nós temos o Estado com 90% dos municípios organizados, o que é uma tônica mais ou menos no Brasil. A direção trabalhou com muita competência, temos gente aí do status do Rivaldo (Fernandes, presidente de honra do PV/RN), do Carlinhos (Paiva, secretário-geral). Rivaldo, inclusive, está na Executiva com a gente, honrando a presença do Rio Grande do Norte na Executiva Nacional do partido. Eles produziram um crescimento sem inchaço, um crescimento real do partido, e nós vamos fazer o possível para que isso se torne uma coisa importante para os verdes brasileiros e uma mudança muito profunda para a sociedade norte-rio-grandense.



NM — Há metas mais definidas em termos de número de prefeitos e vereadores?



JLP — Não. Ainda é muito cedo, porque acabamos de fechar as filiações agora e a direção regional deverá produzir um relatório até o final do ano com esse horizonte. Oportunamente eu terei o prazer de conversar com vocês, contando detalhes numéricos.