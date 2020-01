Prefeitura de Natal vai contratar auditoria para esclarecer dívidas

Gabriela Duarte Augusto Viveiros afirmou que auditoria externa vai encerrar o assunto sobre dívidas na prefeitura de Natal

“Estou neste momento resolvendo sobre a contratação da empresa de auditoria reconhecida nacionalmente que deve esclarecer quem está certo sobre as contas da prefeitura”, disse o secretário à reportagem doNeste fim de semana o ex-prefeito Carlos Eduardo rebateu as acusações da chefe do executivo municipal que afirmou ter herdado dele uma dívida de quase R$ 200 milhões. A notícia foi manchete na imprensa potiguar e acabou gerando uma grande dúvida sobre quem realmente está dizendo a verdade.Segundo Viveiros, amparado por documentos reunidos por sua equipe técnica, as dívidas encontradas pela atual administração não estão no relatório do balanço orçamentário, conforme disse o ex-prefeito Carlos Eduardo.“As dívidas reais não foram colocadas no orçamento. Temos que ter um processo de reconhecimento de dívidas, o que estamos fazendo, para colocar em despesas de exercícios anteriores no orçamento de 2009. Por isso só podem entrar no balanço depois de reconhecidas”, enfatizou Viveiros.O secretário de planejamento ressaltou alguns débitos deixados pela antiga administração, entre eles, a folha de pagamento dos funcionários da ONG Ativa – vinculada a Secretaria do Trabalho e Ação Social.“Carlos Eduardo chegou a declarar que pagou em dia a folha, mas não foi bem assim. O que estava em dia era a folha líquida da prefeitura. A Ativa fomos nós que pagamos em janeiro o valor de R$ 989.163,00”, lembrou Viveiros.Segundo ele, diversas entidades da prefeitura não realizaram empenhos no orçamento de 2008, o que resultou em dívidas superiores a R$ 15 milhões. “São despesas efetuadas em 2008 que estão sendo pagas este ano. Vale lembrar como exemplos, a Urbana, com mais de R$ 14 milhões e a Semsur, R$ 1 milhão e 340 mil. Então, quando ele não empenha em 2008 o ‘restos a pagar’ diminui. Mas essa dívida volta em 2009 como despesa de exercícios anteriores, que são da responsabilidade da antiga administração’’, disse ele.Viveiros lembrou ainda das dívidas relacionados a precatórios não empenhados. Como exemplo, o débito junto ao Tribunal Regional do Trabalho, em que a dívida chega a R$ 8.156.471,40.‘‘Recebi na semana passada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte precatórios não empenhados no valor de R$ 45.136.791,39 sem as correções. Ou seja, a dívida da Prefeitura, que era R$ 116 milhões, ela é R$ 116 (milhões) mais R$ 45 milhões e mais R$ 6 milhões de correção. A dívida atinge quase R$ 200 milhões’’, explicou.