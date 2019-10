Segura a batida do ragga

Fotos: Divulgação "Natal é sempre mais atrasada que qualquer lugar que você pensar"

Neguedmundo - Morei seis meses em São Paulo e mais seis no Rio de Janeiro. Sendo que primeiro fui para o Rio. Lá, trabalhar é mais difícil. Ou você é alguém já famoso, ou tem que estar num meio, numa panelinha, pra conseguir alguma coisa. É muito parecido com Natal, se você não for apadrinhado de alguém, não rola. Mas ainda conseguir fazer alguns trabalhos por lá. Toquei na casa Matriz, em Botafogo; no Plano B, uma loja de discos muito bacana na Lapa; no Soundsystem, em Santa Tereza. No final, quando já tava desistindo de lá, consegui tocar no Circo Voador, numa noite que quem tava fechando era o Nação Zumbi. Foi a minha sorte grande: tava no momento certo, na hora certa.N - Acabei fazendo amizade com os caras do Nação e fui morar com uns deles numa casa em São Paulo. Ficamos no mesmo lugar de DaLua, que foi percussionista do Nação, André, da banda Eddie. E entre esses caras estava o Buguinha Dub, que é DJ, engenheiro de som, e mixou os discos do Mundo Livre, Tom Zé, Lucas Sant'Anna. Ele terminou por mixar meu primeiro CD e virou parceiro. E, além do mais, o hip hop nacional vem de São Paulo. Principalmente na periferia, que nem é meu circuito por lá. Além disso, não falta trabalho, seja como músico, seja como freelancer, ajudando outros músicos. Tem gente que lhe paga até pra montar o myspace dele. Até isso dá dinheiro lá. Emprego de vagabundo, que quer ficar em casa jogando Playstation!N - Primeiro rola um grande aprendizado. Você aprende como funciona todo tipo de produção. E estou tocando direto. Lá tem uma cena muito forte do jungle, com gente como o DJ Patife. Então meu trabalho, que tem influências do jungle e traz um raggamuffin com sotaque nordestino caiu como uma luva. O pessoal curtiu pra c... e estou criando um público. Sempre que tem alguma festa de jungle, outras pessoas indicam meu nome. O nordestino, principalmente o pernambucano, é respeitadíssimo na cena musical de São Paulo. Antigamente só se fazia hip hop, música eletrônica lá, hoje em dia tem gente que faz isso em todo canto.N - Esse disco foi todo gravado com dinheiro direto do meu bolso. Não pedi ajuda a filho da p... nenhum, graças a Deus. Foi editado pela iMusica, o braço digital do selo Nikita, e é vendido pelo site. Além disso, fiquei com edições promocionais para divulgar em veículos de comunicação. O disco também pode ser baixado livremente pelo MySpace. A recepção tem sido a melhor possível.N - Além de mixar meu primeiro disco, Buguinha vai produzir o segundo disco, que devo prepara ainda este ano. Ele mantém um projeto que chama Vitrola Adubada, no qual sou o MC oficial. A gente já viajou muito com essa onda, estivemos em Curitiba, Maringá, Brasília, Goiânia, o interior de São Paulo. Neste projeto ele faz remixes ao vivo de dubs nacionais. É uma brincadeira de pós-produção ao vivo. Ele abre as faixas no pro tools (programa de edição musical) e vai acrescentando efeito de improviso. Inclusive, a gente se apresentou com esse projeto na Mostra SESC de Arte, junto com o Mundo Livre S/A, Instituto e Banda Eddie.N - Eu reivindico a valorização do artista, que tem que tocar recebendo cachê, que merece respeito e apoio das instituições, independente do grupo a que pertence. Mas isso é também culpa do artista daqui, que tem que evoluir. Natal é sempre mais atrasada que qualquer lugar do mundo que você pensar. Não sei se é de propósito, mas o artista daqui está sempre pra baixo. O público não investe, não curte. Partindo de baixo, do subúrbio, lá está bem melhor. A galera é mais esperta, mas falta incentivo. O rock potiguar sempre foi lutador, mas nunca foi valorizado o suficiente. Que cultura é essa? Quando falo na cultura potiguar é uma ironia minha. Ela tem passado, tem presente, mas e o futuro?