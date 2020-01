Fábio Faria reunirá prefeitos em jantar nesta terça-feira

Gabriela Duarte Coordenador da bancada federal do RN discute situação dos municípios do RN.

Fábio afirma que nos últimos dias tem recebido constantemente a visita de gestores municipais em seu gabinete que buscam ajuda. Diante da crise econômica mundial, a situação só se agrava.A expectativa é grande em torno do pacote de medidas para ajudar as prefeituras e que será anunciado hoje, pelo presidente Lula.Coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte, em Brasília o parlamentar diz que tem procurado manter proximidade com os prefeitos.“Procuramos sempre estabelecer uma grande sintonia com os prefeitos para defendermos os municípios do Rio Grande do Norte, para que governantes consigam superar as dificuldades enfrentadas pela crise mundial que gerou queda na arrecadação e pode comprometer suas administrações", afirma FábioNo jantar que será realizado no Restaurante Mangai na capital do país, já está confirmada a participação do presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria.