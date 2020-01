20 Perguntas: CLT - Consolidação das Leis de Trabalho

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, os requisitos são os seguintes: o trabalho tem que ser prestado por uma pessoa física, tem que ser executado pessoalmente pelo empregado, deve ser habitual e não eventual, oneroso, ter caráter de subordinação entre o empregado e o empregador e alteridade, ou seja, cabe ao empregador e não ao empregado assumir os riscos da atividade empresarial desenvolvida.Com o reajuste do salário mínimo para R$ 465, o valor do seguro-desemprego também aumentou. Isso porque o beneficio é vinculado ao valor do mínimo desde 1992. O trabalhador que tem parcelas a receber do benefício, independente de quando tenha dado entrada na solicitação, terá parcelas disponíveis a partir de 1º de fevereiro calculadas sobre o novo valor do salário mínimo.Para trabalhadores com média salarial (calculada a partir dos três últimos salários anteriores à dispensa) até R$ 767,60, o valor da parcela será o resultado da multiplicação por 0,8. Para a faixa salarial compreendida entre R$ 767,61 e R$ 1.279,46, multiplica-se o excedente de R$ 767,60 por 0,5 e soma-se R$ 614,08. Para média salarial superior a R$ 1.279,46, o valor da parcela será, invariavelmente, R$ 870,01. O valor do benefício não pode ser inferior ao valor do salário mínimo.O número de parcelas está vinculado ao tempo de registro em carteira no último emprego. Num período de 12 meses, terá direito a três parcelas. De 12 a 23 meses, quatro parcelas. Acima desse período, cinco parcelas.Em setembro de 2008 foi sancionada a Lei 11.788, que determina as novas regras para o estágio. Uma das mais importantes alterações foi em relação à jornada de trabalho do estagiário, que não deve ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos.No caso de estudantes de ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, a carga horária máxima é de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Outra mudança significativa foi quanto à duração do estágio, que não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.Nesses casos, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, a jornada poderá ser de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal deverá atender às seguintes proporções:De 1 a 5 empregados - 1 estagiário;de 6 a 10 empregados - até 2 estagiários;de 11 a 25 empregados - até 5 estagiários;acima de 25 empregados - até 20% de estagiários.A Lei 11.644, de 10 de março de 2008, proíbe que o empregador exija do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a seis meses no mesmo tipo de atividade.A partir da Lei 11.324, de 19 de julho de 2006, os trabalhadores domésticos ganharam direito a férias de 30 dias, a estabilidade para gestantes a partir da concepção da gravidez, direito aos feriados civis e religiosos, além da proibição de descontos de moradia, alimentação e produtos de higiene pessoal utilizados no local de trabalho.Anotar a Carteira de Trabalho do(a) empregado(a), devolvendo- a, devidamente assinada, no prazo de 48 horas. Deverão ser anotados: data de admissão, cargo ou função, salário contratado e posteriores alterações salariais, período aquisitivo, início e término de férias, data de desligamento do emprego, espécie de estabelecimento, bem como os dados relativos à identificação do(a) empregador(a).Outra mudança significativa para incrementar a formalização dos vínculos dos empregados domésticos foi a dedução no Imposto de Renda Pessoa Física de 12% do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Esta dedução é garantida sobre o valor do recolhimento referente a um salário mínimo mensal de um doméstico, incluindo a parcela de 13º e 1/3 de férias.Entre as atividades elencadas no Decreto nº 6.481, que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil, estão as que se referem aos serviços domésticos. Isso porque os jovens que trabalham nestas atividades estão sujeitos, por exemplo, a esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos, podendo comprometer o processo de formação social e psicológica.O trabalho a partir de 16 anos fica autorizado apenas em situações em que os adolescentes não estejam expostos a riscos comprometedores à saúde, à segurança e à moral. Portanto, a faixa entre 16 e 18 anos, que antes podia trabalhar como doméstico, fica proibida a partir deste decreto presidencial.O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente, em relação a um mesmo empregado, não poderá exceder três meses, salvo autorização de prorrogação conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego. O contrato de trabalho temporário poderá ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período, desde que a empresa tomadora ou cliente informe e justifique que a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente excedeu ao prazo inicialmente previsto, e as circunstâncias que geraram o acréscimo extraordinário dos serviços e ensejaram o contrato de trabalho temporário foram mantidas.Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Exceto nos casos de revesamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá um acréscimo de, pelo menos, 20% sobre diurno. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos.insalubridade e periculosidade?Ambos têm direito a adicionais sobre o salário. Insalubres são condições que exponham o empregador a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância permitida. O adicional de insalubridade é de 10%, 20% e 40% do salário mínimo, respectivamente para os graus mínimo, médio e máximo. Já a periculosidade é o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. O adicional de periculosidade representa 30% do salário-base.população e que têm que ser prestadas, mesmo durante a paralisação?O tratamento e o abastecimento de água; a produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, assistência médica e hospitalar; distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; funerários; transporte coletivo; captação e tratamenro de esgoto e lixo; telecomunicações; guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; processamento de dados ligados a serviços essenciais; controle de tráfego aéreo e compensação bancária.