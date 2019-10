Árvore de Mirassol será substituída por monumento Semsur irá lançar edital em fevereiro para contratar arquitetos responsáveis pela construção do monumento natalino.

A árvore de natal de Mirassol será substituída. A informação foi dada na manhã desta quinta-feira (29) pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Semsur.



Uma nova estrutura para ocupar o espaço que hoje é da árvore natalina está sendo planejada e, para isso, está previsto o lançamento de um edital em fevereiro para contratação de arquitetos para execução do projeto.



Localizada no bairro de Mirassol, o espaço deverá se tornar ponto turístico com espaço para shows culturais e apresentações que contem a história da cidade, com espetáculo de água, som e luz durante o ano inteiro. “Vamos fazer um espaço agregando motivos da cidade e atraindo pessoas para visitas”, afirma o secretário da Semsur, João Bastos.



A árvore natalina está desligada desde o dia 7 de janeiro e terá novo destino nos próximos meses. “A árvore é propriedade do município, mas vamos deslocá-la para um outro local da cidade”, disse João Bastos.



A comissão responsável pelo projeto é formada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), a Secretaria de Trabalho e Assistência Social – Semtas, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), Secretaria de Turismo e Fundação Capitania das Artes – Funcarte.