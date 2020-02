Agnelo Alves: “a dívida da prefeitura de Natal passou por dez prefeitos” Ex-prefeito da capital do Estado defende a administração do filho, Carlos Eduardo e confirma convite para integrar o PDT.

Diante da repercussão causada pelas declarações do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo (PSB), que rebateu as afirmações da prefeita Micarla de Sousa (PV) sobre ele ter deixado uma dívida de R$ 200 milhões para a pevista pagar, o pai dele e ex-prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves reitera: “essa dívida não pertence apenas a administração anterior. Passou por dez prefeitos”.



Experiente, Agnelo também já administrou Natal e garante que a tal dívida que teria sido deixada por Carlos Eduardo, é um acúmulo de 35 anos. “Essa dívida vem desde 74, logo depois que deixei a prefeitura. É uma herança que a própria Micarla também deixará para o seu sucessor”.



Quanto a reação do filho, Agnelo disse que foi natural e correta, mas “em respeito a população e não para rebater os que o acusam de ter contraído a dívida”.



Sem mandato, Agnelo saiu da prefeitura de Parnamirim deixando um aliado como sucessor. O atual prefeito da cidade Maurício Marques (PDT) é o exemplo vivo da palavra fidelidade ao tutor.



O ex-peesebista também está sem partido, no entanto já recebeu convite para integrar o PDT, o que segundo ele aconteceu bem antes da eleição. “Nunca mais conversei sobre este assunto com o deputado Álvaro Dias [presidente do partido], mas Carlos Eduardo é quem está tratando de política no meu lugar”.