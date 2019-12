Corinthians bate o Paulista de virada e segue líder do Paulistão

O Corinthians é líder do Campeonato Paulista. O Timão passou por um susto diante do Paulista, em Jundiaí, mas graças aos gols de bola parada do zagueiro Chicão, conseguiu a virada e a vitória por 3 a 2 nesta quarta-feira (4), partida válida pela rodada do Paulistão.

O Corinthians foi a 13 pontos e está na primeira posição, um jogo a mais que o vice-líder Palmeiras, com 12. Com seis, o Galo da Japi ocupa o 11º lugar.O começo alvinegro foi fulminante. Lulinha quase abriu o placar após jogada de Elias, aos dois minutos. Três minutos depois, os dois tabelariam e Elias, sozinho na área, chuta para abrir o placar do Jayme Cintra.

A festa, no entanto, duraria pouco para a torcida corintiana. O empate do Paulista veio com Felipe Azevedo, que aproveitou sobra da defesa depois de cobrança de falta para igualar o placar. Com isso, a equipe da casa passaria a pressionar a meta de Felipe. Zé Carlos seria o encarregado disso, criando várias oportunidades de gol.O gol da virada do Paulista veio em uma infelicidade de Alessandro, que afastou mal a bola e Zé Carlos se aproveitou disso para virar o placar. O Corinthians pouco exibiu futebol durante a maioria da primeira etapa.

A coisa mudou de figura no começo do segundo tempo. A entrada de Boquita, destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, melhorou o setor ofensivo, já que ele teve duas chances de para empatar a partida. O empate viria aos 22, quando Souza foi derrubado na área e o pênalti foi anotado. Chicão cobra e empata a partida.Pouco depois, o zagueiro, de falta, vira o placar para o Corinthians e coloca a pressão para cima do Paulista, que vê o alvinegro criar mais jogadas e buscar o quarto gol. Souza tem duas tentativas de marcar, sem sucesso.A Portuguesa é o próximo adversário do Corinthians, enquanto o Paulista enfrenta o Bragantino.

Botafogo 2 x 0 Guarani

Ponte Preta 4 x 1 Marília

Portuguesa de Desportos 1 x 1 Oeste

Grêmio Barueri 1 x 0 Ituano

Mirassol 0 x 3 Santo André

Paulista 2 x 3 Corinthians

São Paulo 2 x 1 Bragantino