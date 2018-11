Mostra Vidas na Tela começa nesta segunda (24)

A 6ª Mostra Vidas na Tela começa a partir desta segunda-feira (24) e segue até domingo (30), no Moviecom do Praia Shopping. O evento faz parte da programação do Festival de Cinema e Vídeo de Natal ( www.festnatal.com ), que será realizado entre 8 e 14 de dezembro. Os ingressos custam apenas R$1.Serão exibidos sete documentários e o vencedor, escolhido pelo Júri Oficial, receberá o troféu cultural BNB de Cinema e o prêmio do Banco do Nordeste, no valor de R$ 5 mil.A premiação será entregue juntamente com os vencedores da Seleção Oficial de Filmes de Longa-metragem, no dia 15 de dezembro, quando todas as categorias do Festival serão premiadas.Segundo a comissão organizadora do Festival, haverá também a escolha do melhor filme pelo júri popular, que ganhará um certificado.Confira a programação.

Dia 24/11 – (Segunda-feira)

Sessões: 15h20, 17h35 e 20hDuração: 115 minClassificação indicativa: livreSinopse: Estamira conta a história de uma mulher de 63 anos que sofre de distúrbios mentais e vive e trabalha há mais de 20 anos no Aterro Sanitário de Jardim Gramacho, um local renegado pela sociedade, que recebe diariamente mais de oito mil toneladas de lixo produzido no Rio de Janeiro.

Dia 25/11 – (Terça-Feira)

Sessões: 16h50, 18h25 e 20hDuração: 73 minutosClassificação indicativa: livreSinopse: Uma análise das idéias do economista Celso Furtado e de sua participação em diversos projetos desenvolvidos no Brasil a partir dos anos 40. Através de depoimentos de intelectuais e de imagens de época, é formado um panorama da história recente do Brasil.

Dia 26/11 – (Quarta-feira)

Sessões: 16h20, 18h10 e às 20hDuração: 88 minutosClassificação indicativa: 10 anosSinopse: Esta é a história de Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola. Um dos mais importantes compositores da música brasileira de todos os tempos, Cartola é o autor de obras-primas como "O Mundo é um Moinho", "As Rosas Não Falam", entre outras. Os diretores Lírio Ferreira e Hilton Lacerda mostram a importância de Cartola para a música brasileira, traçando um emocionante painel do autêntico samba de origem e seus principais expoentes. Um retrato de um homem que renasceu várias vezes.

Dia 27/11 – (Quinta-Feira)

Sessões: 16h50, 18h25 e 20hDuração: 74 minutosClassificação indicativa: livreSinopse: Em 2005, para comemorar 30 anos de fundação, o Grupo Corpo - uma das mais célebres companhias de dança do país – criou o espetáculo Onqotô, com música de Caetano Veloso e José Miguel Wisnik. Ao longo de 58 horas de material filmado, o documentário acompanha a criação do espetáculo e suas turnês. Depoimentos de artistas e críticos de vários países e inserções de trabalhos marcantes traçam um painel evolutivo e atestam a criatividade, o vigor e a brasilidade do Grupo Corpo, uma companhia de cunho familiar e reconhecimento internacional.

Dia 28/11 (Sexta-Feira)

Sessões: 17h, 18h30 e 20hDuração: 70 minutosClassificação indicativa: livreSinopse: A história da Panair do Brasil, a empresa pioneira na aviação comercial brasileira. Tendo seu auge durante o governo Juscelino Kubitschek, a empresa passou a ser perseguida durante a ditadura militar até ter suas linhas aéreas cassadas, em 1965.

Dia 29/11 (Sábado)

Sessões: 16h30, 18h15 e 20hDuração: 85 minutosClassificação indicativa: 10 anosSinopse: O longa traça o perfil do escritor paraibano José Lins do Rego, enfocando desde os tempos de sua infância, no ambiente que imortalizaria em romances como Menino de Engenho, ligados ao ciclo da cana-de-açúcar, até sua maturidade. Ao lado de outras manifestações de sua marcante figura humana, o documentário apresenta o homem solidário e afetivo, o amigo fiel, o amante apaixonado pelas coisas simples da vida e pelo povo.

Dia 30/11 (Domingo)

Waldick, sempre no meu coração

Sessões: 17h20, 18h40 e 20hDuração: 60 minutosClassificação indicativa: livreSinopse: Saindo de Caitité, no sertão baiano, Waldick Soriano encarou uma dura trajetória de vida até o estrelato. Lavrador, garimpeiro e engraxate que só estudou até o quarto ano primário, seu talento musical é descoberto em São Paulo. Aí se inicia sua transformação num ídolo popular, que, nas décadas de 60 e 70, tem suas músicas nas paradas de sucesso e na boca do povo. Apesar da fama, em sua história pessoal não faltam decepções amorosas, e, no final, a solidão.