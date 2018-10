Maurílio Pinto é homenageado na Sesed; Secretário não tem substítuto do delegado

Fred Carvalho Transferido para a Polinter, delegado quer fazer o melhor.

David Freire Agripino Neto ainda não definiu o nome para ocupar a Subsecretaria.

Durante a homenagem, o titular da Segurança Pública no Rio Grande do Norte destacou a importância de Maurílio Pinto e seus trabalhos realizados ao longo das quatro décadas em que atua na área policial. “É uma justa homenagem pelo trabalho que ele já desempenhou na segurança aqui no Rio Grande do Norte”, declarou.Maurílio Pinto agradeceu as palavras do secretário e disse que está a disposição dele para exercer o trabalho pela segurança do Rio Grande do Norte. “Mesmo com o meu problema de saúde, quero fazer o meu melhor agora na Polinter (Delegacia de Capturas)”, afirmou.Quanto à exoneração do delegado da Subsecretaria da Segurança Pública (Subsesed), Agripino Neto explicou que vem fechando sua equipe e citou “a maneira como o trabalho na Subsecretaria era implementado”. A idéia era que a Subsesed fosse usada de forma administrativa.Agripino Neto disse também estudar a possibilidade de colocar um servidor da própria Secretaria de Segurança para o lugar de Maurílio Pinto. “Ainda estou estudando e analisando essas possibilidades”, comentou.