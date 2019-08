Reforma ortográfica: 20 perguntas

Divulgação

1.Por que mudar a ortografia?

O português é a quinta língua mais falada no mundo - por cerca de 210 milhões de pessoas - e possuía duas grafias oficiais. Isso dificultava o estabelecimento do português como um dos idiomas oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU). A ortografia-padrão facilita o intercâmbio cultural entre os países que falam a língua. Livros e materiais didáticos poderão circular livremente entre os países, sem necessidade de revisão, como acontece em países que falam espanhol.



2.Quais são os países que falam a língua portuguesa?

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é composta por oito nações: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.



3.As modificações irão unificar o português por completo?

Não. Há algumas diferenças de acentuação entre o Brasil e Portugal principalmente quando se fala do acento circunflexo e agudo. Assim, os brasileiros escrevem econômico e os portugueses, económico. Essa diferença foi mantida.



4.A pronúncia das palavras foi alterada?

As mudanças são apenas na ortografia, ou seja, na forma de escrever as palavras. As pronúncias permanecem inalteradas em cada país.



5.Que benefícios econômicos a reforma pode trazer?

Unificado, o português auxiliará a inserção dos países que falam a língua na comunidade das nações desenvolvidas, pois algumas publicações deixam de circular internacionalmente por dependerem de tradução. Além disso, amplia o mercado editorial, possibilitando que editoras possam vender livremente em qualquer país lusófono (que fala português).



6.Há prejuízos?

Um dos principais problemas que as novas regras vão acarretar será o custo da reimpressão de livros, principalmente os didáticos.



7.Como ficam os livros publicados com a antiga ortografia?

O hábito da leitura ajuda a enriquecer o vocabulário e ensina a refletir sobre o mundo que nos cerca. Ninguém precisa jogar fora, ou abandonar os livros que foram impressos segundo a antiga ortografia. As editoras aos poucos irão se adaptar às novas regras. E os livros com a ortografia antiga daqui a alguns anos serão tratados como raridades, podendo até se valorizar.



8.As mudanças são muito radicais?

Não. Alguns especialistas acreditam que a reforma poderia ser mais profunda por ainda manter algumas diferenças. O país mais afetado será Portugal, ainda assim, apenas 1,6% das palavras sofrerão mudanças. No Brasil, a reforma atinge apenas 0,45% das palavras usadas.



9.Já houve outras reformas no idioma?

Foram feitos três acordos oficiais, aprovados pelos países falantes: o de 1943, o de 1971 e o que vigora a partir de 2009. Em Portugal, a última reforma aconteceu em 1945. E muitas diferenças entre Brasil e Portugal continuaram.



10.Quais foram as principais mudanças do último acordo?

Quem tem mais de 50 anos deve lembrar que, na mudança de 1971, foi estipulada a eliminação do trema nos hiatos átonos, bem como a do acento circunflexo diferencial nas letras "e" e "o" da sílaba tônica das palavras homógrafas, de significados diferentes, mas com a mesma grafia, além da extinção do acento circunflexo e do grave em palavras terminadas com "mente" e "z". Com a reforma, êle passou a ser escrito ele, sómente, somente e bebêzinho, bebezinho.



11.E neste acordo, o que aconteceu com o alfabeto?

O alfabeto português volta a possuir 26 letras, contando novamente com as letras k, y e w.



12.A partir de quando os processos seletivos irão cobrar o conhecimento das novas normas?

Até 2012 as duas grafias serão admitidas como corretas. Durante o período de transição, espera-se que a comissão de cada concurso explicite no edital se vai ou não exigir as novas normas. A Comperve ainda não decidiu se o Vestibular 2010 para a UFRN irá admitir as antigas regras como corretas.



13.O trema deixou de existir?

O sinal não será mais utilizado nas palavras da língua portuguesa. O trema cai em desuso, exceto em nomes próprios, seus derivados e palavras estrangeiras. Assim, palavras como lingüiça, conseqüência, freqüência são escritas linguiça, consequência e freqüência.



14.É verdade que não haverá mais o acento diferencial?

Em alguns casos. Os acentos diferenciais serão abolidos apenas nos pares pára/para, péla/pela, pêlo/pelo, pólo/polo e pêra/pera e nas situações em que uma das palavras se enquadre em quaisquer das novas regras. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir, assim como dos seus derivados (manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc). Exemplo: "Vêm", 3ª pessoa do plural do verbo vir, continuará sendo escrita com o circunflexo que a diferencia de "vem" - 3ª pessoa do singular do mesmo verbo. Permanecem também o acento diferencial em pôr (verbo)/ por (preposição). No caso das palavras forma e fôrma, o acento é facultativo.



15.Algumas paroxítonas (palavras em que a penúltima sílaba é tônica) perderam o acento tônico. Quais são elas?

Não se usa mais o acento dos ditongos abertos -éi e -ói das palavras paroxítonas. Assim, alcatéia passa a ser escrita alcateia; apóio (verbo apoiar), apoio - perdendo o acento que diferenciava do substantivo; estréia, estreia; heróico, heroico; jóia passa a ser joia; entre outros exemplos. O acento some também no "i" e no "u" tônicos quando vierem depois de ditongo. Ex.: feiúra é grafada feiúra; bocaiúva, bocaiuva.



16.Existe alguma outra situação em que o acento agudo seja extinto?

Não se usa mais esse grafismo no u tônico das formas (tu) arguis, (ele) argui, (eles) arguem, do presente do indicativo dos verbos arguir e redarguir. Há uma variação na pronúncia dos verbos terminados em guar, quar e quir, como aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir etc. Esses verbos admitem duas pronúncias em algumas formas do presente do indicativo, do presente do subjuntivo e também do imperativo. Sendo pronunciadas com a ou i tônicos, essas formas devem ser acentuadas. Exemplos: verbo enxaguar: enxáguo, enxáguas, enxágua, enxáguam; enxágue, enxágues, enxáguem.



17.Em que palavras se devem usar o hífen de agora em diante?

Usa-se sempre o hífen quando o prefixo termina com a mesma letra que se inicia o segundo elemento do vocábulo. Ex.: anti-inflamatório, auto-observação, contra-ataque, micro-ondas, inter-racial, sub-bibliotecário, super-resistente. O sinal também deve ser usado quando a palavra seguinte começa com b, h, r, m, n, com exceção de subumano e seus derivados. Ex.: anti-imperialista, super-homem, inter-regional, sub-base. Os demais vocábulos compostos serão escritos sem hífen. Autopeça, coprodução, geopolítica, microcomputador, pseudoprofessor, seminovo e outras não possuem hífen.



18.O que permanece igual no uso do hífen?

Devemos usar o hífen para separar as sílabas: or-to-gra-fi-a, ce-lu-lar, su-bli-me, rit-mo etc; com pronomes enclíticos e mesoclíticos: encontre-o, realizar-se-ia, reunimo-nos etc; antes dos sufixos -(gu)açu, -mirim, -mor: campim-açu, guarda-mor etc; em palavras em que o primeiro elemento é forma pelos seguintes prefixos: além, aquém, bem, ex, grã, grão, pós, pré, pró, recém, sem, sota/soto, vice/vizo. Assim, bel-prazer, el-rei, arranha-céu, beija-flor, ex-namorada, além-mar e outras continuam sendo escritas com o pequeno traço. Em nomes gentílicos como porto-alegrense e cabo-verdiano. Em compostos em que o primeiro nome é numeral: primeiro-ministro, terça-feira e semelhante. Em compostos homogêneos (dois adjetivos, dois verbos ou dois substantivos) em que o último exerça papel de adjetivo: azul-claro, técnico-científico, bomba-relógio, manga-rosa. Também não será extinto o hífen nos compostos em que os elementos, com sua estrutura e acento, perdem o seu significado original e formam uma nova unidade semântica: copo-de-leite, pé-frio, unha-de-fome e outros.



19.Existe consenso quanto às novas regras?

Esse vem sendo apontado como o principal problema do acordo. As regras para o uso do hífen, por exemplo, terminam por se tornar um pouco confusas em alguns casos, o que vem motivando algumas críticas. Em cada país, foi definido que as Academias nacionais de Letras darão a última palavra para casos controversos. No Brasil, o acadêmico e lingüista Evanildo Bechara foi o escolhido para a tarefa.



20.Há alguma regra para o acento circunflexo?

Este elemento gráfico passa a não ser mais utilizado em palavras terminadas nas vogais dobradas "êem" e "ôo". Vêem, lêem, enjôo e vôo são exemplos deste caso. Passam a ser escritas da seguinte forma: creem, veem, leem, enjoo e voo.





*O Nasemana consultou professores e sites especializados