Emprego na indústria recua 1,8% em dezembro, maior queda desde 2001 Trata-se da primeira taxa negativa após 29 meses consecutivos de expansão.

O nível de emprego na indústria brasileira fechou o ano de 2008 com expansão de 2,1%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, houve recuo de 1,8% em relação a novembro, a maior queda registrada nesse tipo de comparação desde 2001, quando teve início a série histórica da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário.



De acordo com dados divulgados hoje (9), em relação ao mesmo período do ano anterior a queda observada em dezembro foi de 1,1%. Trata-se da primeira taxa negativa após 29 meses consecutivos de expansão.