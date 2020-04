Garibaldi sugere criação de comissão temporária no Senado

Agência Senado

Segundo levantamento das assessorias técnicas do Congresso Nacional, o número de pendências pode chegar a 60. Garibaldi explicou que a regulamentação "deverá atender a crescente demanda do Supremo Tribunal Federal que muitas vezes retarda a apreciação de processos por falta dessa providência que compete ao poder legislativo.Um dos exemplos citado pelo senador foi o que trata do direito de greve no serviço público (art. 37, inciso 7º ). O STF, em outubro de 2007, decidiu que enquanto o Congresso não regulamentar a norma vale para os servidores públicos a legislação aplicada aos trabalhadores das empresas privadas, ou seja, corte de ponto e de salários.Outros exemplos citados por Garibaldi Alves foram, na política a fidelidade partidária; na administração pública, a nomeação para os cargos comissionados e a criação de plano complementar de aposentadoria para os servidores públicos.