Tem samba e frevo no Beco da Lama No sábado (6) de Carnatal, Carnabeco é mais uma opção para quem pretende fugir da micareta tradicional.

O Beco da Lama oferece neste sábado (6) de Carnatal, a partir das 16h, mais um Carnabeco. As atrações do dia são a banda de frevo do maestro Alcione e Isaque Galvão acompanhado pela banda Canteiro do Samba.



O evento será realizado junto com o encerramento do festival gastronômico Pratodomundo, que mostra seus sabores desde o dia 22 de novembro.



O organizador do evento, Dorian Lima, sabe que “o público é pequeno, mas seleto”. Na sétima edição do Carnabeco, Dorian já conhece a clientela. “Geralmente quem vem ao evento é o pessoal que já freqüenta o Beco”.



“A idéia é fugir um pouco do Carnatal. Tem muita gente que freqüenta o Beco, que não gosta do Carnatal e da música que eles tocam”, explica.



O pequeno carnaval fora de época, segundo Dorian Lima, também incentiva o comércio local e, ligado ao Pratodomundo, cumpre o calendário da Sociedade dos Amigos do Beco da Lama e Adjacências (Samba).