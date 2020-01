Thiago Neves deve começar jogando contra o Vasco O meia entra ni time para dar mais qualidade no passe e encostar no atacante Leandro Amaral.

O técnico René Simões comandou um treino tático na manhã deste sábado(7) e deu a primeira pista da formação do time, que começa o clássico contra o Vasco, neste domingo (8), no Maracanã. Fabinho entrou no lugar de Jailton e Thiago Neves no de Leandro Bomfim. Depois da atividade, o treinador não confirmou a equipe, mas disse que deve começar com a formação testada.



Durante a coletiva de imprensa, Fernando Henrique falou sobre a volta de Fabinho, confirmando a entrada do volante no meio-campo tricolor.



"Precisamos conversar mais dentro de campo e o Fabinho tem essa voz por ser um cara mais experiente.

Com certeza vai ajudar bastante o grupo", comentou Fernando Henrique.



René declarou nesta sexta que o Fluminense está carente de um líder durante os jogos e não à toa Fabinho volta à equipe titular. Como o próprio treinador disse, o volante é um técnico dentro de campo e tem papel fundamental para manter o equilíbrio do time. O Soldado tricolor, como é conhecido nas Laranjeiras, encara a liderança com naturalidade e está pronto para ajudar o Flu a reencontrar o caminho das vitórias.



"Sempre tive personalidade forte e me expresso orientando durante os jogos. A liderança é uma coisa natural, que adquirimos com a experiência. O Fluminense vai estar mais equilibrado. É lógico que por ser uma decisão, temos que estar ainda mais concentrados", destacou Fabinho.

O volante disse ainda que vai se desdobrar em campo para dar mais liberdade a Thiago Neves.



"O Thiago vai dar mais qualidade a equipe e vou estar mais na conteção para dar tranquilidade a ele, ao Conca e aos atacantes para armar as jogadas e fazer os gols, garantindo a nossa vitória", concluiu.



Leandro Amaral

Leandro Amaral terá um gostinho diferente ao enfrentar o Vasco, seu ex-clube, neste domingo, no Maracanã. O atacante que defendeu o cruzmaltino em 2007, chegou a trocar a equipe pelo Flu no ano passado, mas foi obrigado a retornar a São Januário ainda no primeiro semestre. Passado o período de readaptação nas Laranjeiras, Leandro garante estar pronto para o clássico e ressalta a importância da vitória.



"Estou com a cabeça totalmente focada no Fluminense. Será um jogo muito importante para todos nós. Após uma derrota inesperada nada melhor do que um clássico pela frente para se redimir com uma grande vitória", afirmou Leandro Amaral.



O atacante revelou estar com fome de gols e lembrou que acabou prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Duque de Caxias, na última quinta-feira, válido pela quarta rodada da Taça Guanabara.



"A gente sempre fica incomodado por não estar marcando. Não é normal ficar todo esse período sem balançar a rede, mas estou tranqüilo porque estou me dedicando muito nos treinamentos e isso vai acabar acontecendo naturalmente. Aliás, eu até marquei um gol legal na última partida, mas o árbitro acabou anulando", destacou.



Leandro falou ainda sobre os erros cometidos pelo time no começo do Campeonato e o como a postura deve mudar para reencontrar o caminho das vitórias.



"Fizemos grandes partidas, mas caímos de produção ao longo dos jogos e acabamos duas vezes derrotados. Acho que o time perde a concentração e se desorganiza dentro de campo. Precisamos jogar do início ao fim como o mesmo ritmo", afirmou Leandro.





Resultados de sábado (7)



Madureira 1 x 1 Americano

Macaé 1 x 2 Flamengo

Cabofriense 4 x 1 Tigres



Jogos de domingo (8)



Botafogo x Bangu – 17h

Resende x Duque de Caxias – 17h

Boa Vista x Mesquita – 17h

Volta Redonda x Friburguense – 19h10

Fluminense x Vasco – 19h10