Wilma reúne deputados aliados para tratar sobre projetos prioritários que tramitam na AL

Vlademir Alexandre Wilma de Faria: últimos ajustes antes do fim do ano.

De acordo com o secretário-chefe do Gabinete Civil, Gustavo Carvalho, o encontro não servirá como cobrança aos parlamentares. “Nós não estamos tendo dificuldades para aprovar os projetos. A reunião será para discutir assuntos diversos, e é comum que ocorra esse encontro entre a governadora e os deputados da base”, explicou o secretário.Entre os principais temas a serem debatidos estão os projetos que autorizam o estado a fiscalizar o repasse dos royalties pagos pela Petrobras e uma autorização de contratação de empréstimos para a construção de estradas, como a Via Metropolitana, acessos ao Aeroporto, e novas rodovias, chegando a um total de 500km em todo o estado.Outro ponto que deverá ser discutido é o projeto do Orçamento do Estado para 2009, que tramita na Assembléia e deverá ser votado brevemente pelos deputados. O projeto ainda está recebendo as propostas de emendas dos parlamentares e será relatado pelo deputado Raimundo Fernandes (PMN), aliado da governadora.Além de Wilma de Faria e dos deputados aliados (teoricamente, 15), o café-da-manhã oferecido na residência oficial também terá a presença do secretário Gustavo Carvalho. À noite, a partir das 19h, a governadora participa da 8ª e últimana Fiern, respondendo perguntas dos jornalistas do portal, do público e internautas.