ABC: Jean Carioca deve jogar contra o Barueri O atleta que se recupera de uma lesão na coxa direita, mas ainda segue em tratamento no Departamento Médico.

Depois de passar por uma reavaliação do Departamento Médico do ABC, o meia Jean Carioca apresentou melhoras em relação ao treino de da segunda (3) e aguarda a definição para o jogo contra o Barueri, no próximo sábado (8). O jogador explicou que sente confiante para entrar em campo, uma vez que as dores na parte posterior da coxa direita diminuíram.



O outro meia Leandro Sena, atleta que também está entregue ao DM, deve ficar de fora da partida contra o time de São Paulo. O jogador apresenta um estiramento na parte anterior da coxa esquerda, lesão agravada durante o jogo do alvinegro contra o Brasiliense, na 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Além dos desfalques, o treinador Artur Neto ainda não poderá contra com a presença do zagueiro Ben-Hur, que cumpre suspensão e só deve voltar ao time titular no jogo contra o Santo André. O volante Márcio Hahn, totalmente recuperado, está à disposição do treinador Artur Neto para o jogo do sábado.



Precisando de mais seis pontos para se manter afastado da zona de rebaixamento, o alvinegro tem pela frente mais três jogos em casa contra o Barueri, Marília e Ponte Preta. Como visitante, desafia o Santo André e, na última rodada, o CRB, em Maceió. Para os jogadores a dificuldade maior reside no confronto contra Ponte Preta e Barueri, times com possibilidade de acesso ao G4.



O volante Everton explicou que o grupo está focado e “cada jogo será uma final”. Contra o Barueri, Everton espera uma partida dura e fechada e a vitória dentro de casa garante mais tranqüilidade ao grupo. Ivan explicou que o objetivo é apostar todas as fichas nas próximas partidas sem precisar buscar o resultado na última rodada.