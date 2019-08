Simão diz que prefere atuar no meio-campo

Júlio Pinheiro Simão: disposto a ajudar.

Afastando o rótulo de volante, o jogador diz que não sabe o porquê da torcida pensar que essa é a sua posição de origem. “Eu jogo na meia ou na lateral, e não sei de onde tiraram que eu sou volante, cara! (risos). Para falar a verdade, nem sei em que posição comecei”, brincou o jogador.Informado que ele e Paulinho são os únicos jogadores especialista para a lateral-direita, Simão disse que não sabia se viria para o clube para atuar como lateral ou como meio-campista. Entretanto, o jogador não fez questão de esconder que prefere continuar onde já vinha atuando há mais tempo pelo Fortaleza.“Eu sempre digo que tenho amor pelo meio-campo e carinho pela lateral. Mas onde eu for mais útil para o time eu vou jogar, sem bronca”, disse.Sobre a sua condição física, Simão continuou demonstrando bom-humor e disse que, se puder, já entra em campo na primeira rodada. “Eu estava treinando e estou bem. Você está vendo que eu sou fininho, então não posso ser morto em campo, né? (risos). O treinador precisando e a minha regularização chegando, já entro em campo”, avisou o jogador.Para Simão, a rivalidade regional entre a torcida do ABC e a do Fortaleza não vai ser problema para a sua adaptação a Natal. “É até bom porque o pessoal já sabe como eu jogo. Espero que o primeiro encontro (com a torcida do ABC) seja bom”.