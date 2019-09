Micarla de Sousa vai a Brasília hoje encontrar o ministro da Saúde

Arquivo Nominuto Micarla de Sousa: pasta precisaria de mais quase 900 funcionários.

* Com informações da Prefeitura do Natal

Eles vão pleitear mais recursos para contratação de funcionários e melhorias na parte física das unidades básicas de saúde, entre outras coisas. Segundo Levi Jales, o município precisa contratar pelo menos 165 médicos e outros 163 profissionais da área, além de 570 profissionais de nível médio e elementar para atuar em áreas administrativas e de limpeza. Somando tudo, são quase 900 funcionários a mais para a pasta.Só o Programa de Saúde da Família (PSF) apresenta déficit em 26 médicos. Para a equipe, as unidades de saúde que mais precisam de reforma são as de Mãe Luiza, Pajuçara, Guarapes e Felipe Camarão.“Todas estas questões da falta de recursos humanos e de melhoria da infra-estrutura também têm ligação com a crise da saúde pública, que não atinge só Natal, mas todo o Rio Grande do Norte. Este será outro assunto discutido com o ministro da saúde”, afirmou Micarla de Sousa ontem (26) em reunião de preparação para o encontro.