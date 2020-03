Atraso é falta de prestígio político?

Fotos: Vlademir Alexandre Senador José Agripino (DEM).

"Os projetos para o Rio Grande do Norte ou não são atendidos ou são atendidos em velocidade pequena. Essa é uma característica do governo Lula: enquanto ele atende ao Acre a 100 km/h, Natal é atendida a 15 km/h", comenta o senador José Agripino (DEM).Para ele, os políticos locais estariam fazendo o seu papel em pressionar, e o problema estaria na pouca receptividade do governo federal."Isso é discurso de oposição", acusa o deputado federal Henrique Alves, líder do PMDB na Câmara, lembrando que o imbróglio vem desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso e que o estado já ganhou de outros quando conseguiu o projeto.Alves se tornou o principal interlocutor com o governo federal e não raro acompanha a governadora Wilma de Faria (PSB) durante as audiências com o presidente.É só botar os pés em Brasília para a governadora pedir pressa à Infraero, pressa à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, pressa a Lula. Em geral, recebe apenas promessas. Aliada de Lula desde que assumiu o governo, há sete anos, tudo o que Wilma de Faria conseguiu foi a construção das pistas do aeroporto."Os entraves burocráticos são muitos", diz Alves, lembrando da confusão jurídica na escolha da empresa responsável pelo projeto de viabilidade econômica e financeira, que gerou impasse de meses. O projeto está previsto para ser entregue ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em maio.Outro fator responsável pelo atraso foi a mudança na planta, que passou de um simples aeroporto para um aeroporto-cidade, com hotéis, parques temáticos e uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no seu entorno.Até a demora contribuiu para a demora, já que, enquanto os anos se passavam, o tráfego aéreo brasileiro aumentava em complexidade e pedia o redimensionamento da estrutura do aeroporto.Mas a história do projeto não é feita apenas pelo inevitável. O plano das pistas, por exemplo, teve que ser refeito porque conflitava com o direcionamento daquelas do aeroporto Augusto Severo.Um novo plano diretor para São Gonçalo do Amarante ainda não foi acertado e os moradores que deverão ser desapropriados ainda não sabem para onde ir. A Infraero anda a passos de tartaruga porque faltam recursos.O órgão gastou R$ 40 milhões até agora com as pistas de pouso e decolagem do novo aeroporto, que tem um orçamento previsto de R$ 1 bilhão. O governo ainda vai resolver como as obras serão pagas, e é provável que a iniciativa privada entre com boa parte dos recursos e fique responsável pela administração, na chamada concessão onerosa. O problema deverá consumir alguns meses de discussão.Se o governo cumprir o cronograma previsto, as obras começam para valer ainda esse ano e o aeroporto deve ser entregue até 2012, quando o Brasil terá um novo presidente e o estado, novos governador, senadores e deputados.É inegável que o futuro do aeroporto, considerado o projeto econômico mais importante para a história do estado, depende do antes, durante e depois do processo eleitoral de 2010, embora a intensidade dessa relação ainda possa ser discutida.Mas os atores desse processo se negam a aprofundar a questão, ocupados que estão em definir seus papéis de oposição ou apoio a Lula. Nesse ponto, a grandiosidade do aeroporto dá lugar à pequenez dos interesses eleitoreiros, em que as opiniões já estão prontas e o discurso preparado.