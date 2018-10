Jogo contra o América é decisivo para o Barueri Time paulista precisa vencer e vai com tudo para cima do clube potiguar.

Faltando duas rodadas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro, três equipes brigam pela última vaga para a primeira divisão do Brasileirão; entre elas o Grêmio Barueri, que enfrenta o América neste sábado.



O Grêmio Barueri (60 pontos e 19 vitórias), Bragantino (57 pontos e 16 vitórias) e Vila Nova (55 pontos e 16 vitórias) chegam à 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com chances de subir para a primeira divisão.



Para garantir o acesso já neste sábado, o Grêmio Barueri precisa vencer o América-RN, na Arena. Assim a equipe paulista chegaria a 63 pontos e 20 vitórias. Somente o Bragantino pode chegar à mesma pontuação nos dois últimos jogos do campeonato, porém vencendo 18 partidas.



Caso empate com o América-RN, o Grêmio Barueri ainda tem chances de subir neste final de semana. Mas para isso é necessário que o Bragantino no máximo empate com o Fortaleza, em Bragança Paulista.



Nesta situação, o Grêmio Barueri alcançaria os 61 pontos e manteria as 19 vitórias. O Bragantino ainda pode alcançar esta pontuação, mas terá vencido 17 partidas. O Vila Nova, caso vença seus dois últimos compromissos, chegará aos 61 pontos vencendo 18 jogos.



Com informações do site oficial do Barueri