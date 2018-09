José Alencar assistirá a julgamento da anistia de Jango na 20ª Conferência dos Advogados

Antonio Cruz/ABr José participa do encerramento da conferência.

A cerimônia será realizada pela manhã, e será marcada pela sessão de julgamento do pedido de anistia política do ex-presidente João Goulart (1919-1976), pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.O ministro Tarso Genro (Justiça) e o presidente da Comissão, Paulo Abrão, estarão presentes à cerimônia, que será realizada no auditório principal do Centro de Convenções de Natal.O requerimento com o pedido de anistia política foi protocolado na Comissão pela viúva de Jango, Maria Teresa Goulart. Afastado da presidência após a tomada de poder pelos militares, o ex-presidente refugiou-se no Uruguai. Também passou pela Argentina, onde faleceu em 1976 na cidade de Mercedes, vítima de um ataque cardíaco.