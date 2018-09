A desorganização da CBF Entidade muda, toda semana, datas e horários de jogos.

Pouco importa. Os clubes que se virem. A CBF, indiscriminadamente, marca registrada da administração ditatorial e desorganizada de Ricardo Terra Teixeira, simplesmente muda horários e datas dos jogos sem consultas prévias.



Uma falta de respeito, no mínimo, com os clubes participantes. Tudo para adequar-se às vontades das transmissões. ABC x Ponte Preta, jogo da 38ª rodada, antes marcado para acontecer no dia 22, foi antecipado para o dia 18, terça-feira, com apenas três dias de descanso. Pelo menos não será preciso fazer qualquer deslocamento.



Aliás, como questionou o presidente do ABC, Judas Tadeu Gurgel, os clubes deveriam se organizar e tentar rever a situação das transmissões dos jogos. Será que vale mesmo à pena essa liberação de transmissão, tirando cada vez mais os torcedores dos estádios?



A CBF não pode continua definindo tudo de cima para baixo, e só "comunicando" aos filiados o que lhe agrada fazer.