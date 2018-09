ABC retoma treinos visando Ponte Preta com o retorno de 4 jogadores; Jean Carioca está vetado Fabiano, Leandro Sena, Fabiano Gadelha e Ivan podem ser utilizados no jogo do sábado. Médico Roberto Vital disse que "a situação (de Jean) é complicada".

Após o empate diante do Marília, o ABC retomou os treinamentos visando o jogo contra a Ponte Preta, no sábado (22). Este será o último jogo do alvinegro este ano no Frasqueirão e uma vitória representa a permanência do clube na série B. Por isso, a comissão técnica esteve reunida com os jogadores durante um bom tempo e foram apresentados alguns números desta série B.



O ABC não poderá contar com o meio-campo Everton, expulso contra o Marília, e o zagueiro Márcio Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o técnico Artur Neto terá o retorno do zagueiro Fabiano, suspenso no último jogo, e o meia Fabiano Gadelha, que não jogou por força de seu contrato com o ABC, pois tem o passe vinculado ao Marília.



A boa notícia para a torcida e a comissão técnica é a liberação – por parte do Departamento Médico – do meia Leandro Sena e do atacante Ivan, ambos estavam com problemas musculares, mas estão liberados para treinamento pelo médico Roberto Vital. “Eles podem treinar normalmente e vamos avaliar o desempenho no decorrer dos dias”, disse.



A grande baixa é o meia Jean Carioca, que sentiu mais uma vez a lesão na coxa no jogo contra o Marília e pode nem mais jogar pelo ABC nesta série B. O médico Roberto Vital avaliou o atleta e declarou que “a situação é complicada”. “Ele já teve essa lesão antes e foi reavaliado onde ficou constatado que não houve maior gravidade”, comentou.



Mesmo assim, Roberto Vital descartou a presença do jogador alvinegro na partida do sábado contra a Ponte Preta. “Ele está fora deste jogo e é difícil garantir para outros compromissos do clube”, declarou.