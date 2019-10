COEX participa da Fruit Logística 2009, na Alemanha Evento será realizado de 4 a 6 de fevereiro, na cidade de Berlim, na Alemanha; a Fruit Logística é a maior feira de fruticultura do mundo.

“A Fruit Logística 2009 é o termômetro de como procederão às negociações para a safra de 2009 e 2010”. A declaração é do presidente do Comitê Executivo de Fitossanidade (COEX), Francisco Segundo, sobre o evento, que será realizado de 4 a 6 de fevereiro na cidade de Berlim, na Alemanha.



Segundo ele, na oportunidade os produtores norte-rio-grandenses apresentarão as diretrizes da Expofruit 2009, que será realizada em Mossoró, no mês de junho. Esse ano, o evento será determinante para as negociações da safra por causa da crise financeira internacional.



“Essa é a sexta vez que nós participamos do evento. Esperamos obter bom êxito nessa viagem para que os produtores possam aliviar as tensões provocadas pela crise mundial”, destaca.



Ele acrescenta que o apoio dado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e pela Prefeitura de Mossoró está sendo muito importante. Francisco Segundo diz que cerca de 36 produtores do Estado estarão viajando para Fruit Logística 2009.



A Fruit Logística é a maior feira do mundo no setor. Nela, são expostos diversos produtos, como frutas frescas, hortaliças, frutos secos, nozes, ervas e especiarias, além de produtos orgânicos e de auto-serviço de flores.