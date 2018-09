PRF registra duas mortes por atropelamento no fim de semana As duas mortes foram registradas sábado em Natal. Uma vítima foi Paulo Alves de Araújo. A outra ainda não foi identificada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou duas mortes por atropelamento neste fim de semana nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte. Ao todo foram registrados 30 acidentes e 19 pessoas ficaram feridas.



As duas mortes foram registradas no sábado (15). O primeiro caso aconteceu no Km 78 da BR 101, às 18h20. Um veículo não identificado atropelou e matou um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada pelo Itep. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.



O segundo acidente fatal aconteceu às 21h10, no Km 2,4 da BR 226. Paulo Alves de Araújo, de 43 anos, foi atropelado por um veículo também não identificado.



Pessoas detidas

Ao todo, sete pessoas foram detidas entre a sexta-feira (14) e o domingo (16). Quatro pessoas foram presas por condução de veículo sob efeito de álcool (artigo 306 do CTB), duas por porte ilegal de arma e uma por fugir do local do acidente para se eximir de responsabilidades.



* Fonte: Polícia Rodoviária Federal/RN.