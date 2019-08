Cleisson foi o destaque na vitória do América Considerado a melhor contratação da temporada, meia confirmou a aposta com um golaço e grande atuação.

Quem pagou ingresso para ver Cleisson jogar saiu do Machadão esta noite satisfeito. O meiocampista contratado junto ao Ceará como candidato a ídolo da torcida, confirmou a expectativa positiva e foi o principal destaque na vitória de 2 a 0 sobre o Macau. Ele marcou o primeiro gol e teve participação efetiva na partida com grandes lances e jogadas de efeito.



O meia começou timidamente a partida, mas como todo jogador experiente estava "estudando" o terreno, analisando a melhor maneira de achar seu jogo. Acho. Se no primeiro tempo ele já esteve sempre à frente das principais jogadas de ataque do América, foi na etapa de complemento que o talento do jogador foi comprovado.



Durante todo o primeiro tempo da partida, Cleisson se localizou pela meia esquerda do campo de ataque. Recebia marcação dura, mas demonstrava categoria, fazia variações e jogadas e verticais com o ala Berg ou com o atacante Leandro.



Apesar de não sair o gol na primeira etapa, a torcida do América, que permanecia calada, sabia que dos pés de Cleisson ainda viria coisa boa naquela partida. Aos 36 anos, e sem ter tido participação efetiva nos amistosos, o meia se movimentava bem e ainda voltava fechando os espaços até o meio-campo.



Aos 10 minutos, depois de tabelar com o meia Marcinho, Cleisson pegou a bola, entrou na área, driblou dois adversários e bateu no canto baixo do goleiro Dida, no espaço que restava para a bola passar.



O gol aliviou a pequena pressão que vinha da arquibancada, e a torcida, que não havia vaiado o time, pois gostava do futebol apresentado, passou a jogar junto. Cleisson continuou em campo chamando a responsabilidade, fazendo jogadas inteligentes, retendo a posse de bola como se deve fazer quando se enfrentar um adversário retrancado e bem armado taticamente como o Macau.



Depois, Alexandre faria um belo gol de fora da área determinaria vitória convincente do time rubro na sua estréia.