Entenda como funciona o repasse de recursos do Orçamento Geral da União

Vlademir Alexandre Wilma de Faria: na prática, quem decide sobre emendas coletivas é ela.

Eles escolherão as 15 emendas coletivas, geralmente obras de infra-estrutura, que receberão recursos da União no próximo ano. O parlamentar, a Prefeitura de Natal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte têm direito a indicar uma emenda cada um, enquanto a governadora indica duas emendas.Na prática, entretanto, quem decide tudo é o Governo do Estado, e aos parlamentares cabe “apadrinhar” uma emenda. Na reunião da quarta-feira também serão feitas as projeções iniciais do orçamento de cada obra e indicado o Ministério envolvido.A lista com as emendas coletivas são enviadas até sexta-feira (14) para a Comissão Mista de Orçamento, que encaminha, por sua vez, ao Ministério do Orçamento.É o Ministério do Orçamento, junto com a Casa Civil e o Ministério indicado pela emenda coletiva, que decide sobre a execução da obra e empenha (libera) ou não o recurso, num processo que pode se estender até dia 31 de dezembro e onde o peso político do Estado pode ser decisivo.Com relação às emendas coletivas para 2008, por exemplo, apenas R$ 60 milhões, dos R$ 130 milhões solicitados via emenda, estão garantidos, mas ainda há chances de liberação de mais recursos.Geralmente, boa parte do montante solicitado pela bancada via emenda não resiste às pressões orçamentárias do Governo Federal e são simplesmente ignoradas. Os parlamentares podem, no ano seguinte, colocar novamente a obra como prioridade – o que é obrigatório caso já tenha sido iniciada, ou simplesmente “esquecê-la”.Emendas individuaisOs parlamentares têm disponível mais R$ 10 milhões para empregar em emendas individuais. Como são 11 os parlamentares potiguares, em tese seriam mais R$ 110 milhões para o Rio Grande do Norte.Mas, novamente, é difícil que cada parlamentar tenha atendidas suas prioridades. Depois de enviarem suas emendas para a Comissão Mista do Orçamento, o que deve acontecer até sexta-feira (14), acontece uma “guerra de força” entre os membros da bancada, onde ganha quem tem maior peso político. A decisão final fica por conta da Casa Civil, da pasta em questão e do Ministério do Parlamento.Outras viasAlém das emendas coletivas e individuais, o governo estadual recebe de Brasília recursos através de programas federais, como o Pronasci – Programa nacional de Segurança e Cidadania, do qual o RN arrematou, semana passada, R$ 7 milhões.