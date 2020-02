Confirmada audiência de Wilma com líder do PSB na CMN

Vlademir Alexandre Líder do PSB confirma encontro com Governadora para discutir a unidade do Partido na CMN.

“Está tudo certo para o encontro com a Governadora. Confirmei agora há pouco. Este primeiro encontro será apenas comigo, em seguida devemos marcar uma reunião com todos os outros vereadores”, disse Júlio Protásio.A reunião aguardada pelos parlamentares deve discutir os rumos do PSB na capital potiguar. “Precisamos fortalecer o partido e unir as bases visando o projeto da governadora Wilma de Faria ao Senado em 2010”, ressaltou o vereador.Alguns vereadores pessebistas andam insatisfeitos com a falta de um direcionamento por parte da presidente estadual do PSB. Os parlamentares confirmam que após as eleições não tiveram um encontro com a Governadora e o partido sofre as conseqüências do “racha” no PSB.“Uns seguem Rogério Marinho e outros Wilma. Acho que precisamos de um encontro com a governadora para lavar a roupa suja após a disputa pela prefeitura de Natal”, disse o vereador Enildo Alves (PSB), um dos que compõe a base dos “insatisfeitos”.